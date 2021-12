Aus 0:3 wird 4:3! Anderson feiert Monster-Comeback und steht im Achtelfinale

In einem packenden letzten Duell der dritten Runde steht Gary Anderson gegen Ian White unmittelbar vor dem Aus. Dann folgt das Comeback des "Flying Scotsman".

Comeback-Qualitäten in Runde drei: Gary Anderson. Getty Images

Double Trouble zu Beginn

Beide Spieler hatten das Visier zu Beginn der Partie noch nicht richtig eingestellt. Bezeichnend, dass Ian White zwei seiner drei Leggewinne über das "Madhouse", also die Doppel 1 eintüten musste. Dennoch ging der erste Satz mit 3:2 an den "Diamond" - alles in der Reihe.

Das große Aufwachen von Gary Anderson blieb auch in Set zwei aus, der "Flying Scotsman" begann seine drei Legs mit 41, 41 und 58 Punkten. White schnappte jeweils zu und sicherte sich die 2:0-Führung.

Re-Break? Re-Break!

Der dritte Satz stand ganz im Zeichen der Re-Breaks. Die ersten vier Legs wurden jeweils gegen die Darts des Kontrahenten gewonnen. Im entscheidenden Leg lag der Anwurf bei White ... und der nutzte erstmals den Vorteil und checkte 124 Punkte über die Doppel-11 zum dritten Satzgewinn des Abends.

Doch weil auch White immer wieder im Scoring strauchelte und auch den einen oder anderen Dart auf Doppel ausließ, verkürzte Anderson auf 1:3 und verhinderte die Zu-null-Niederlage. Der Beginn des großen Comebacks? Anderson erhöhte die Schlagzahl, schraubte seinen Average in die Höhe und verkürzte über Tops auf 2:3.

White setzt Matchdart ins falsche Doppel

Doch das Match hatte noch eine weitere Wende parat: White eröffnete den sechsten Satz mit einem Break und hatte prompt wieder Oberwasser. Auch das Folgeleg ging an den Engländer: 2:0 und den Sieg vor Augen! Doch Anderson fightete sich erneut zurück, überlebte einen Matchdart von White, der statt der Doppel-20 in der Doppel-5 landete, und glich zum 3:3 aus.

Anderson siegt und fordert Cross

Im Entscheidungssatz bewies Anderson dann endgültig, warum er als Favorit gehandelt wurde. Er jagte White beim Stand von 1:1 den Anwurf ab und servierte anschließend zum Matchgewinn. Treffer in die Doppel-10, das Comeback war perfekt. Im Achtelfinale wartet nun das Duell der Ex-Weltmeister: Anderson trifft auf den Champion von 2018, Rob Cross.