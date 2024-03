Aurich verpasst Coup gegen Tabellenführer

Der OHV Aurich hält in der dritten Liga lange mit Eintracht Hildesheim mit. Am Ende reicht es aber nicht für den Sieg im Niedersachsen-Duell.

Nach der nervösen Anfangsphase kam Eintracht Hildesheim etwas besser in die Partie und nutzte seine Chancen effektiver, was zu einer zwischenzeitlichen 6:3-Führung führte. Am treffsichersten in dieser Phase agierte Lothar von Hermanni. Der Kapitän traf bis zur 16. Minute fünfmal.

Aurich hielt aber hartnäckig dagegen und erzielte beim 6:7 wieder den Anschlusstreffer. Besonders Kreisläufer Jannes Hertlein war von der Hildesheimer Abwehr nicht in den Griff zu bekommen. So konnte sich Hildesheim nie mehr als mit drei Toren im ersten Abschnitt absetzen.

Dabei ließ sich Aurich nicht von der roten Karte gegen Jorit Reshöft in der 24. Minute aus der Ruhe bringen. Beide Teams zeigten viel Einsatz ohne große Raffinesse in der Schlussphase der ersten Hälfte. Den letzten Eintracht-Treffer erzielte unser Torhüter Jan Jochens mit einem Wurf ins leere Tor. Aurich konnte allerdings nochmal auf 16:18 verkürzen und schnupperte somit an der Überraschung.

Aurich verschläft Beginn der zweiten Hälfte

Nach der Pause drehte Hildesheim. Angeführt vom eingewechselten Renè Gruszka setzte sich der Spitzenreiter bis zur 35. Minute auf 23:17 ab, eine Auszeit von Aurich war die Folge. Nach einer starken Phase ließ die Chancenverwertung bei den Hausherren wieder etwas nach, allerdings konnte Aurich diese Schwäche nicht zu ihrem Vorteil nutzen.

Die Führung pendelte konstant zwischen sechs und sieben Toren, die Gäste fanden dabei defensiv keinen Zugriff, um den Rückstand zu verkürzen. Als Tjark Jonas einen Gegenstoß in der 51. Minute zum 34:26 abschloss, war das Spiel endgültig entschieden. Drei Minuten vor dem Ende traf Moritz Schade zum 39:29 und damit zur ersten zehn-Tore-Führung für unser Team.

Aurich hatte in der zweiten Halbzeit in Rostyvlas Polyshchuk quasi einen Alleinunterhalter im Angriff. Der wurfstarke Rückraumakteur kam insgesamt auf zwölf Tore, am klaren und völlig verdienten Erfolg unserer Mannschaft konnte das allerdings nichts ändern.

HC Eintracht Hildesheim - OHV Aurich 40:30 (18:16)

HC Eintracht Hildesheim: Jochens (1), Krka; von Hermanni (9/2), Ehlers (7), Tonar (4), Wäger (4), Billepp (3), Quedenbaum (3), Gruszka (2), Hanemann (2), Jonas (2), Butkus (1), Myrbakk (1), Schade (1)



OHV Aurich: Jungvogel, Kuksa, Ebeling; Polyshchuk (12/2), Hertlein (7), Fujita (4), Vorontsov (2), de Buhr (1), Meinke (1), Molnar (1), Puljic (1), Stoehr (1), Crnic, Reshöft, Wendlandt