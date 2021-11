Augsburgs Strobl droht längere Pause

Der FC Augsburg kassierte beim 0:1 in Wolfsburg die vierte Auswärtsniederlage in Serie und steckt weiter im Tabellenkeller fest. Zudem muss der FCA einen längerfristigen Ausfall von Mittelfeldspieler Tobias Strobl befürchten. Auch Stürmer Florian Niederlechner musste verletzt raus.

Strobl verletzte sich gegen Ende der ersten Halbzeit bei einem Foul an Renato Steffen am rechten Knie und konnte nicht weitermachen. Eine genaue Diagnose gab es am Samstagabend noch nicht, aber die ersten Einschätzungen der Augsburger Verantwortlichen lassen nichts Gutes vermuten. "Es schaut nicht so gut aus, vor allem bei Tobi Strobl nicht", sagte Trainer Markus Weinzierl nach der knappen Niederlage.

Manager Stefan Reuter rechnet ebenfalls damit, dass der 31-Jährige "ziemlich sicher" ausfallen werde, auch wenn er hinzufügte: "Solange wir keine definitive Diagnose haben, habe ich Hoffnung. Das müssen wir abklären." Strobl soll am Sonntag untersucht werden, spätestens am Montag will der FCA die Ergebnisse bekanntgeben.

Ich hoffe, dass Flo nicht länger ausfällt. Stefan Reuter

Besser sieht es offenbar bei Florian Niederlechner aus. Der Stürmer, der erst vergangenes Wochenende nach einem Leistenbruch zurückgekehrt war, verletzte sich zehn Minuten nach seiner Einwechslung am linken Fuß, als er beim Versuch zu schießen nicht den Ball, sondern Gegenspieler Sebastiaan Bornauw traf. Der Wolfsburger musste direkt raus, Niederlechner etwa zwanzig Minuten später. "Er zieht voll durch und hat sich selbst extrem wehgetan", sagte Reuter. "Ich hoffe, dass Flo nicht länger ausfällt."