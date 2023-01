Augsburgs Keereerom: Vom Austauschschüler zum neuen Adeyemi

Einst kam Achitpol Keereerom (21) aus Thailand für ein Austauschjahr nach Deutschland. Acht Jahre später steht er als Jungprofi beim FC Augsburg dank guter Leistungen in der Regionalliga-Mannschaft hoch im Kurs.

Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Sagt zumindest der Volksmund und hat oftmals recht damit. So wie im Fall von Achitpol Keereerom. Als der damals 13-jährige Junge aus Bangkok vor acht Jahren nach Deutschland kam, hatte er zwar auch den Fußball im Kopf, doch in erster Linie war er als Austauschschüler für ein Jahr nach Europa geflogen. Er wollte die Kultur, Land und Leute sowie die fremde Sprache kennenlernen - dies war zumindest der Plan des Schülers gewesen. Es sollte aber anders kommen: aus zwölf Monaten sind nun fast acht Jahre geworden. Keereerom ist noch immer in Deutschland, hat mittlerweile das Fachabitur in der Tasche und kickt immer noch - aber längst auf einem höheren Niveau. Für den Thailänder ist der Fußball schon längst nicht mehr nur die schönste Nebensache der Welt - im Gegenteil. Er ist mittlerweile Jungprofi beim Bundesligisten FC Augsburg und spielt für die U 23 in der Regionalliga Bayern.

Doch zurück zum Anfang, als Keereerom im Jahr 2015 in Hamburg landete, schloss er sich dem SV Nettelnburg/Allermöhe an. Im Stadtteil Bergedorf war er fortan bei Gasteltern zuhause. Dort fand der erst schüchterne Austauschschüler schnell Anschluss, obwohl ihm das Heimweh spürbar zu schaffen machte.

"Wir hatten damals eine gute Mannschaft", betont Keereerom und fügt an: "Wir spielten mit der U 15 gegen den HSV." In der Tat. Keereerom, der mitterweile fließend Deutsch spricht, ist sein fußballerisches Talent keinesfalls abzusprechen. Den Kontakt nach Hamburg pflegt er noch heute, seine damaligen Gasteltern kommen immer wieder zu Besuch nach Thailand.

Von Hamburg nach Bad Aibling

Nach einem Jahr an der Elbe zog es den Reisenden in den Süden Deutschlands - genauer gesagt ins tiefe Oberbayern nach Bad Aibling. Zugeben dies mag im ersten Moment wie ein Kulturschock klingen, allerdings befindet sich dort seit 20 Jahren das Deutsche Fußballinternat (DFI). Am DFI erhalten junge Talente einen auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Stundenplan mit täglichen Trainingseinheiten. Im eigenen Verein, dem DFI Bad Aibling, begann Keereeroms Traum, einmal als Profi seine Brötchen zu verdienen. Nicht zuletzt das Beispiel Karim Adeyemi zeigt, dass dies keinesfalls unrealistisch scheint. Auch der damals 17-Jährige, dem sie den Spitznamen Mike gaben, fühlte sich im Internat pudelwohl. Sportlich wechselte er zum TSV 1860 Rosenheim - erst in die U 19, später in die erste Mannschaft, wo er erstmals in der Regionalliga Bayern auflief.

Im Sommer 2021 stellte dann sein Berater den Kontakt zum FC Augsburg her - mit Erfolg. Der damalige U-23-Trainer, Sepp Steinberger, nahm das fleißige Talent unter die Lupe und war von seinen Qualitäten angetan. "Er ist nicht nur schnell, sondern kann mit rechts wie mit links abschließen", betont der Ex-Trainer, dem besonders eines imponierte: "Mike ist auch menschlich ein sehr umgänglicher Typ."

Die Meinung Steinbergers teilt auch der jetzige Trainer, Tobias Strobl, der aber auch anmerkt: "Im Abschluss zeigt er noch Schwächen, doch daran arbeiten wir." Strobl ist begeistert von Keereeroms Demut und Höflickeit, die er nicht zuletzt aufgrund seiner Herkunft an den Tag legt.

Zuletzt machten dem pfeilschnellen Stürmer einige Verletzungen zu schaffen, sodass er erst im vergangenen Herbst wieder mit dem Team trainieren konnte. Direkt nach seiner Rückkehr, an seinem 21. Geburtstag, dem 21. Oktober, schoss er sein Team mit dem Treffer zum 2:1 gegen die SpVgg Ansbach auf Siegeskurs. Es war sein erster Treffer im Augsburger Trikot und ein besonderer. Denn auf der Tribüne des Rosenaustadions saß seine Mutter aus Thailand, die ihm zum Geburtstag gratulieren wollte.

Zweimal gegen Laos

Seine Leistung bleibt derweil auch beim thailändischen Verband nicht unbemerkt. Zum Jahreswechsel besuchte der Stürmer deshalb nicht nur seine Familie in der Heimat, sondern wurde auch vom Verband zu zwei Testspielen der U-23-Nationalmannschaft eingeladen. "Für mich war das ein große Ehre", betont er stolz. Bei beiden Partien gegen Laos, die mit einer 0:1-Niederlage und einem 5:0-Sieg endeten, stand der Angreifer aus Augsburg 45 Minuten auf dem Rasen.

Es ist eine Entwicklung, über die sich auch Claus Schromm, der Sportchef des Augsburger Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) freut. "Allein seine Vita zeigt, wie fokussiert und zielorientiert er arbeitet", betont der 53-Jährige.

Seit gut einer Woche bereitet sich die U 23 auf die Restrunde vor. Der Arbeiter Keereerom ist ehrgeizig: "Unser Ziel ist, mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben." Ein realistisches Vorhaben. Und das Talent wünscht sich eines: "Ich möchte mal als Profi spielen." Auch das ist realistisch.