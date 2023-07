Augsburgs Kapitän Gouweleeuw fällt wochenlang aus

Das Trainingslager in Schladming beginnt für den FC Augsburg mit einer schlechten Nachricht: Jeff Gouweleeuw (32) muss wegen eines knöchernen Fortsatzes am Fuß operiert werden.

Die Reise in die Steiermark trat der Innenverteidiger am Freitag gar nicht mit an. Er fehlte auch am Samstag beim 1:1 im Testspiel gegen Besiktas Istanbul in Kufstein, das nach 79 Minuten vom Schiedsrichter abgebrochen werden musste, weil mehrfach Raketen von Besiktas-Fans auf den Rasen geschossen worden waren. Zuvor hatte Stürmer Irvin Cardona den Ausgleich für den FCA erzielt.

Gouweleeuw bekam davon live nichts mit, er absolvierte eine Reha-Einheit in Augsburg. Nun muss er sich trotzdem in der kommenden Woche einem Eingriff am Fuß unterziehen, die zum Saisonende erlittene Verletzung verursacht erneut Schmerzen. Nach kicker-Informationen droht dem Niederländer eine Pause von rund vier Wochen. Das bedeutet: Der Saisonstart im DFB-Pokal bei Drittliga-Aufsteiger SpVgg Unterhaching am 13. August sowie das erste Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach sechs Tage später könnten ohne Gouweleeuw stattfinden. Vor allem für den Ligaauftakt wäre dies bitter, weil dann bereits der rotgesperrte Neuzugang Patric Pfeiffer zuschauen muss.

30 Spieler hat Trainer Enrico Maaßen in Schladming dabei. Neben Gouweleeuw fehlt Nationalspieler Mergim Berisha, der sich von einem Teilriss des Innenbandes erholt und in der Reha schuftet. Der Angreifer gilt zudem nach wie vor als heißer Wechselkandidat, er hat diesen Wunsch bei den Verantwortlichen hinterlegt. Auch die Langzeitausfälle Reece Oxford und Raphael Framberger fehlen in Österreich. Renato Veiga und Ruben Vargas absolvierten am Sonntag wegen leichterer Probleme ein reduziertes Programm.

In den Tagen bis zum 23. Juli stehen zwei weitere Testspiele für Maaßens Mannschaft an. Am Dienstag gegen den FC Kufstein, am kommenden Samstag gegen die PSV Eindhoven, wo es zum schnellen Wiedersehen mit Ricardo Pepi kommen wird. Der FCA hatte den US-Amerikaner erst vor wenigen Tagen für elf Millionen Euro an die Niederländer verkauft. Ein echter Härtetest vor der Rückkehr nach Augsburg.