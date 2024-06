Augsburgs Günther bleibt in der 2. Liga und wechselt nach Karlsruhe

Lasse Günther wird auch in der Spielzeit 2024/25 in der 2. Liga spielen: Der Karlsruher SC leiht den Linksverteidiger vom FC Augsburg aus.

Allerdings hatte Günther die vergangenen zwölf Monate nicht für den FCA, sondern für den SV Wehen Wiesbaden gespielt. Für die Hessen, die am Ende der Saison 2023/24 in der Relegation gegen Jahn Regensburg den Kürzeren zogen und deshalb den Gang in die 3. Liga antreten mussten, kam er zu 22 Einsätzen in der Liga sowie in beiden Relegationspartien.

Anders als der SVWW bleibt Günther allerdings der 2. Liga erhalten. Denn der 21-jährige Linksverteidiger wird von seinem Stammverein FC Augsburg für ein Jahr an den Karlsruher SC verliehen. "Von ihm erhoffen wir uns noch mehr Flexibilität und Qualität auf der linken Seite, auf der er mehrere Positionen einnehmen kann", wird Sebastian Freis, Bereichsleiter Profis beim KSC, auf der Vereins-Website zitiert. Die Fuggerstädter räumen den Badenern am Ende der Leihfrist eine Kaufoption ein, sicherten sich gleichzeitig aber eine Rückkaufoption. "Es war uns wichtig, dass wir mit der Leihe gemeinsam mit Augsburg eine gute Lösung für diese Saison gefunden haben und dass wir im Erfolgsfall zusätzlich die Möglichkeit haben, den Spieler langfristig an uns zu binden", sagte Freis.

"Ich freue mich extrem darüber, beim KSC zu sein. Super Klub, super Fans, super Team - damit will ich zusammen mit allen auf der letzten Saison von Karlsruhe aufbauen", sagte Günther. "Mit meiner Spielweise will ich auf der Außenbahn immer Tempo machen, Flanken bringen und Abschlüsse erzwingen."

Siebter Neuzugang des KSC für die Spielzeit 2024/25

Der FCA, der vor dem Leihgeschäft den Vertrag mit Günther bis Juni 2026 verlängerte, erhofft sich von der Leihe, dass Günther "auf hohem Niveau und bei einem ambitionierten Klub Spielzeit" bekommt. "Wir werden die Entwicklung von Lasse weiterhin genau beobachten und wünschen ihm für die Zeit in Karlsruhe alles Gute und viel Erfolg", sagte FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic.

Damit haben die Karlsruher schon ihren siebten Neuzugang für die kommende Saison begrüßen dürfen. Bereits zuvor schlossen sich Robin Himmelmann (Tor, 1. FC Kaiserslautern), Aki Koch (Tor, 1. FSV Mainz 05 II), Benedikt Bauer (Abwehr, SpVgg Unterhaching), Noah Rupp (Mittelfeld, FC Luzern), Robin Heußer (Mittelfeld, SV Wehen Wiesbaden) sowie Andrin Hunziker (Sturm, FC Basel, Leihe) den Badenern an.