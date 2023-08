Augsburgs Gang vor die Kurve: "Es gab auch unschöne Worte"

Neue Saison, alte Probleme: Nach dem völlig verdienten Pokalaus in Unterhaching suchen die Augsburger nach Erklärungen.

Wie das immer so ist bei Spielern und Trainern und Verantwortlichen, ist am Ende der Vorbereitung eigentlich erstmal alles gut. Die Mannschaft hat gut gearbeitet, die Sinne sind geschärft und so weiter. Wie schon im letzten Sommer war die Zuversicht vor dem Saisonstart auch in diesem Jahr groß beim FC Augsburg. Der Aufprall auf dem Boden der Tatsachen am Sonntag daher umso schmerzhafter.

Völlig ideenlos, leidenschaftslos und ohne spielerische Ansätze hatte sich der Bundesligist in Unterhaching (0:2) präsentiert. Gerade mal zwei Torchancen - wenn auch hochkarätig - sind ein miserables Bild für einen zwei Ligen höher spielenden Verein, dessen Kapitän am Ende der Vorsaison öffentlich von der Conference League zu träumen wagte. Wohlgemerkt nach einer Saison, die mit einem Sieg aus den letzten elf Spielen so gerade noch zum Klassenerhalt geführt hatte.

Nun stehen die Augsburger schon vor dem Start in die neue Bundesliga-Spielzeit vor Erklärungsnot nach einem ganz bitteren Nachmittag im Süden Münchens. "Mir fällt's gerade schwer, die richtigen Worte zu finden", probierte es zum Beispiel die neue Nummer eins Finn Dahmen. "Wir können es viel, viel besser. Mir fehlt die Erklärung."

Es fehlte Augsburg "an allem"

Ähnlich ging es Ermedin Demirovic, der eine der zwei (!) Chancen ausgelassen hatte. "Das war einfach zu wenig von uns. Die Mentalität, die uns sonst auszeichnet, dass wir immer Vollgas geben, aggressiv sind, hat uns heute ein bisschen gefehlt." Nicht nur ein bisschen, es fehlte, wie es Niklas Dorsch offen zugab, "an allem. Man muss auch ehrlich sagen, dass Unterhaching uns auch fußballerisch vor Probleme gestellt hat und wir da keine Lösungen gefunden haben. Da muss man sich an die eigene Nase fassen und sagen: 'Hey, da war für uns heute nicht mehr drin.'"

Wir mussten uns stellen, wenn wir so ein schlechtes Spiel zeigen. Ermedin Demirovic

Der Gang vor die prall gefüllte Fankurve begann daher auch mit lautstarken Protesten und Pfiffen. Über fünf Minuten lang hörte sich die Mannschaft den Frust der mitgereisten Anhänger an. "Wir mussten uns stellen, wenn wir so ein schlechtes Spiel zeigen", sagte der neue Kapitän Demirovic. "Die Fans", befand Keeper Dahmen, "machen jede Reise für uns mit, deswegen sind wir denen was schuldig." Es sei jedoch alles "im Rahmen" abgelaufen, was Mitspieler Dorsch offenbar etwas anders wahrgenommen hatte: Es habe Pfiffe gegeben, "aber auch unschöne Worte. Okay, gehört dazu, kannte ich so auch noch nicht tatsächlich."

Trotzdem applaudierten die Fans letztlich, bevor sich die Mannschaft auf den Weg Richtung Kabine machte. "Was gut war", so Dorsch, "was wichtig ist. Ich glaube, der Austausch ist auch wichtig, dass die Fans merken, dass keiner hier mit Absicht so ein Spiel abliefert."

Ligaauftakt gegen Gladbach

"Brutal enttäuscht, traurig, ein Stück weit sprachlos", gab sich Enrico Maaßen. "Weil das so sicherlich nicht zu erwarten war. Heute haben wir es nicht auf die Platte bekommen." Von "mehr als einem Warnschuss" sprach der Trainer sechs Tage vor dem Ligaauftakt gegen Gladbach und schickte deshalb gleich eine Warnung hinterher: "Jetzt muss man schon die eine oder andere Änderung auch vornehmen. Man muss die Woche abwarten, wie sich wer präsentiert."