Augsburgs Ex-Kapitän Gouweleeuw: "Es kommt der Moment, da komme ich mit meiner Geschichte"

Als zentraler Innenverteidiger verhalf Jeffrey Gouweleeuw seinem FC Augsburg zum ersten Saisonsieg gegen Mainz 05. Der Ex-Kapitän habe auch nach der Ankündigung, dass sein auslaufender Vertrag nicht verlängert werden soll, "immer daran geglaubt", noch einmal eine wichtige Rolle für den FCA zu spielen.

In Unterzahl hat sich der FC Augsburg gegen Mainz 05 den ersten Sieg der Saison erkämpft (2:1). Eine zentrale Rolle als Abwehrchef nahm dabei auch plötzlich wieder Jeffrey Gouweleeuw ein. Der 32-Jährige führte die Fuggerstädter in den vergangenen Jahren als Kapitän auf das Feld, gab sein Amt zu Saisonbeginn aber an Ermedin Demirovic ab. "Das war meine eigene Entscheidung", unterstrich der Niederländer nach der Partie gegenüber "Sky".

Sein 2024 auslaufender Vertrag beim FCA soll nicht verlängert werden, da man den Umbruch vorantreiben wolle. Zusätzlich fiel der Innenverteidiger dann auch noch aufgrund einer Fuß-OP zu Saisonbeginn aus. Trotz der angespannten Situation brachte Maaßen den Niederländer bereits in Leipzig (0:3) zur Halbzeit. Gegen Mainz stand der Abwehrchef über 90 Minuten in der Augsburger Dreierkette. "Ich habe immer daran geglaubt", erklärte Gouweleeuw im Anschluss hinsichtlich seiner wiedergewonnenen Wichtigkeit.

Es wurde viel gesagt und viel geschrieben, auch Vieles, was einfach nicht gestimmt hat. Aber es ist halt so, man muss damit klarkommen. Jeffrey Gouweleeuw

"Am Ende des Tages, wenn es stressig wird, dann werde ich doch wieder gebraucht", betonte der Niederländer. "Ich freue mich, dass ich heute auf dem Platz stehen und meinen Teil beitragen konnte, um diese drei Punkte zu holen." Dennoch sind die vergangenen Wochen nicht spurlos am Routinier vorbeigegangen. "Es ist viel passiert in der letzten Zeit, aber so ist der Fußball, so ist das Leben. Ich denke, da muss man Charakter zeigen."

Entsprechend wollte der Augsburger seine eigene Situation eigentlich nicht groß thematisieren, ließ aber dennoch tief blicken. "Es wurde viel gesagt und viel geschrieben, auch Vieles, was einfach nicht gestimmt hat. Aber es ist halt so, man muss damit klarkommen", resümierte der Niederländer und betonte: "Es kommt der Moment, da komme ich mit meiner Geschichte."

Zunächst konzentrierte sich Gouweleeuw jedoch auf den FCA. "Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen dafür, wie wir mit zehn Mann alles verteidigt haben. Am Ende des Tages gibt es einen Sieg, es gibt drei Punkte und das war sehr nötig für uns." War sich der Führungsspieler, der auch "ein bisschen Glück" auf der eigenen Seite sah, der Situation bewusst.

Mit den Punkten drei, vier und fünf springt der FCA vorerst ins Tabellenmittelfeld. In der kommenden Woche geht es Sonntag (17.30 Uhr) zu Europa-League-Teilnehmer SC Freiburg - möglicherweise wieder mit Jeffrey Gouweleeuw in einer zentralen Rolle.