Augsburger "Watschn" zum richtigen Zeitpunkt

Was haben Michael Gregoritsch und der FC Augsburg gemeinsam? Beide mussten in dieser Saison erstmal auf die Nase fallen, ehe es bergauf ging. Während der Stürmer seitdem recht konstante Leistungen zeigt, muss die gesamte Mannschaft diesen Beweis nach der Achterbahnfahrt im Saisonverlauf noch erbringen.

Mit dem Abstiegskampf hatte das Fußballspiel am Samstag in Augsburg nur wenig zu tun. Auf der einen Seite stand der Tabellenvierte Union Berlin, auf der anderen Seite der spielerisch stärkere FC Augsburg. Wer die jeweiligen Ausgangslagen beim 2:0-Sieg des FCA nicht kannte, würde nicht im Ansatz auf die Idee kommen, dass der Gewinner des Tages auf Tabellenplatz 16 aktuell mit einem Bein in der 2. Liga steht, wäre die Saison jetzt vorbei. Doch grundlos stehen die Fuggerstädter eben nicht mit dem Rücken zur Wand.

Konstanz ist am Lech nämlich ein Fremdwort. Zum einen belastet die Hypothek des Fehlstarts mit nur einem Dreier an den ersten neun Spieltagen das Punktekonto, zum anderen folgte auf berauschende Fußballfeste stets Ernüchterung. Weder nach dem 2:1-Heimsieg gegen den FC Bayern im November noch nach dem 2:0-Erfolg beim 1. FC Köln im Dezember konnte das Niveau gehalten werden. "Es geht nicht alles auf Knopfdruck und von heute auf morgen. Wir können Dinge nur vorgeben, aber entscheidend sind die Spieler, die es umsetzen müssen", wirbt Trainer Markus Weinzierl um Verständnis. "Das ist uns mal besser und mal schlechter gelungen. Wir haben aber eine junge Mannschaft, der wir Fehler und Höhen und Tiefen zugestehen müssen."

Bei Gregoritsch ist der "Schalter umgesprungen" - beim FCA jetzt auch?

Einen Erklärungsansatz für die Ausschläge im positiven Sinn liefert Michael Gregoritsch. "Hin und wieder braucht es einen kleinen Ruck, eine kleine Watschn", sagte der Österreicher am Samstag im Vereins-TV. Das 1:5 beim jüngsten Auswärtsspiel im Leverkusen vor zwei Wochen war die bisher heftigste Watschn. Das 2:0 gegen Union dafür die wohl beste Reaktion. Doch während sämtliche Denkzettel in der Hinrunde eben keinen langfristigen Effekt erzielten, muss genau dieser nun eintreten.

An seinem Torjäger aus Österreich kann sich der gesamte Klub dabei ein Beispiel nehmen. Der bekam selbst im vergangenen Halbjahr seine persönliche Watschn. Auf der Bank oder der Tribüne fristete der 27-Jährige ein Reservistendasein. Dann ist der "Schalter umgesprungen", wie Weinzierl betont. "Er hat die richtige Reaktion gezeigt, er hat einen positiven Charakter und ist ein Supertyp, der an sich gearbeitet hat. Es ist seine Intensität im Spiel, ich habe heute wieder einen sehr laufstarken Spieler gesehen. In 50 Minuten Nettospielzeit hat er 38 oder 40 Sprints absolviert. Wenn er das bringt, ist er unheimlich wertvoll für uns", lobte der Coach den Schützen des 1:0.

Fürs Erste ist der Schalter im Team wieder umgelegt. Viel wichtiger ist aber, ihn jetzt gedrückt zu halten. Das muss die Vorgabe für die Augsburger in den kommenden Wochen sein. Einsatz und Leidenschaft stimmten zuletzt schon regelmäßig, doch auch das spielerische Niveau vom Wochenende muss jetzt der Maßstab sein. Mit dem Duell in Gladbach wartet schon am Samstag die nächste heiße Aufgabe.