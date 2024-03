Augsburger Reaktion "spricht Bände": Wölfe hadern mit Platzverweis

Nach dem 3:1 zwischen Augsburg und Wolfsburg stand der Platzverweis von Patrick Wimmer im Mittelpunkt. Während die Niedersachsen diesen als Fehlentscheidung betitelten, verteidigte Schiedsrichter Timo Gerach die Rote Karte.

Für Patrick Wimmer schloss sich am Samstagmittag ein Kreis. Der 22-Jährige feierte ausgerechnet gegen Augsburg, wo er sich Ende Oktober einen Syndesmoseriss zugezogen hatte, sein Startelf-Comeback. Nicht nur aufgrund seiner Rückkehr in die Anfangsformation wird der Österreicher dieses Spiel wohl nicht vergessen. Denn Wimmer erlebte ein Wechselbad der Gefühle.

Zunächst war da die Freude nach seinem frühen Führungstreffer, kurz vor der Pause war ihm dann nach seinem Platzverweis große Wut in seinem Gesicht abzulesen. Der Ärger war nachvollziehbar, weil Schiedsrichter Timo Gerach zu Unrecht Rot zeigte. Zwar hatte Wimmer nach einem Ballverlust im Aufbauspiel Kevin Mbabu kurz vor der eigenen Strafraumkante umgerissen, doch Maxence Lacroix hätte einen möglichen Abschluss noch blocken können.

Für mich war die unmittelbare Ballkontrolle und die klare Torchance vor der Box maßgebend. Timo Gerach

Trotzdem entschied der Referee nicht auf taktisches Foul, sondern auf Notbremse. "Dass es ein Foulspiel war, ist unstrittig. Aber wenn selbst die Augsburger sich bei uns entschuldigen, ist es keine Rote Karte. Das spricht Bände", erläuterte Marcel Schäfer, Geschäftsführer des VfL, im Sky-Interview und führte aus: "Ich denke, Lacroix kann eingreifen. In dem Fall war Patrick Wimmer nicht der letzte Mann."

Ein wenig anders sah es aber einer der Protagonisten in dieser Szene. Mbabu sprach von einer berechtigten Roten Karte, da eine "klare Torchance" verhindert worden sei. Diese Meinung teilte eben auch Gerach, wie er nach Abpfiff bestätigte. "Für mich war die unmittelbare Ballkontrolle und die klare Torchance vor der Box maßgebend, warum ich auf Rot entschieden habe", erklärte der 37-Jährige.

Brych teilte Gerach mit, dass Lacroix "da noch mit reinkommt"

Allerdings gab er auch zu, dass er die Argumentation für eine Gelbe Karte verstehen könne. Doch sein Job sei es, Entscheidungen zu treffen - nach dieser habe er ein "schlechtes Bauchgefühl", weil sie nicht "klar" war.

Doch warum schaute sich Gerach dann die "spielentscheidende Szene", wie Maximilian Arnold das Foul betitelte, nicht selbst am Monitor an? Darüber gab er keine Auskunft - er verriet aber, in Kontakt mit VAR Felix Brych gestanden zu haben. "Er hat mir mitgeteilt, dass Lacroix von links da noch mit reinkommt. Jetzt ist es natürlich auch eine dynamische Szene. Das heißt, man muss schon schauen, wo steht Lacroix, als das Foulspiel beginnt. Es ist sicherlich eine harte Entscheidung", so Gerach.

Arnold: Rote Karte plus Gegentor ein "Schlag in die Fresse"

Schäfer bemängelte hingegen das ausgebliebene Anschauen der Videobilder durch Gerach selbst. "Schade, dass man sich nicht die Möglichkeit gibt, die Situation anzuschauen. Dann wäre allen Beteiligten sehr schnell klar gewesen, dass es keine Rote Karte gewesen ist", erklärte der 39-Jährige.

Dass dann auch noch der daraus resultierende Freistoß unglücklich - Arnold hatte den Schuss von Arne Maier abgefälscht - zum Ausgleich führte, passt ins Bild der im ersten Durchgang stark spielenden Wölfe. Der VfL-Kapitän sprach gar von einem "Schlag in die Fresse". In Unterzahl erholten sie sich von diesem nicht mehr und kassierten dadurch die dritte Niederlage in Folge.