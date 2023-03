Augsburger Panther verpflichten Renner

Die Augsburger Panther haben Verteidiger Maximilian Renner verpflichtet. Wie der Klub aus der DEL am Mittwoch mitteilte, wechselt der 31-Jährige vom Kontrahenten Bietigheim Steelers nach Augsburg.

"Max Renner ist ein körperlich robuster Verteidiger, der seine Qualitäten in der DEL und DEL2 bereits unter Beweis gestellt hat. In Bietigheim zählte er in den vergangenen Jahren zu den Spielern mit der meisten Eiszeit und den besten Zweikampfwerten", sagte Augsburgs Trainer und Sportlicher Leiter Christof Kreutzer.

Ungewisse Zukunft

In welcher Liga Renner in der kommenden Saison spielen wird, ist noch ungewiss. Als Vorletzter der DEL-Saison steigen die Schwaben ab, wenn Kassel oder Krefeld die Playoffs der DEL2 gewinnen. Nur diese zwei der vier verbliebenen Teams in den DEL2-Playoffs erfüllen die wirtschaftlichen Voraussetzungen für den Aufstieg.