Augsburger Elfmeter-Frust: "Jeder hat's gesehen, nur der VAR nicht"

Augsburg hat am Samstagnachmittag mit 1:2 in Stuttgart verloren. Für großen Ärger auf Augsburger Seite sorgte ein nicht gegebener Strafstoß für den FCA.

Der VfB hatte gegen Augsburg etliche Chancen, ließ aber viel liegen und scheiterte immer wieder am glänzend aufgelegten Augsburger Keeper Tomas Koubek. Kurz vor Schluss klappte es aber trotzdem noch mit dem 2:1-Siegtreffer durch Waldemar Anton.

Die Partie hätte aber gänzlich anders laufen können, wenn es in der 57. Minute Elfmeter für die Gäste gegeben hätte. Pedersen flankte an den zweiten Pfosten, dort legte Petkov noch einmal in die Mitte. Obwohl Sosas Arm ausgestreckt war und der Ball diesen berührte, ließ Schiedsrichter Tobias Stieler weiterlaufen. Der VAR überprüfte, drehte die Entscheidung aber letztlich nicht um.

Das sorgte natürlich bei den Augsburgern für Ärger. Für Gästecoach Enrico Maaßen war es "eine Schlüsselszene". "Klar steht der Spieler mit dem Rücken zum Ball. Aber es ist für mich eine unnatürliche Handbewegung, eine Verbreiterung der Körperfläche. Der Schiedsrichter hat in Summe ein gutes Spiel gemacht. Das ist auch eher ein Thema für den Video-Assistenten. Aber für mich ein klarer Elfmeter."

Reuter fordert "eine einheitliche Linie"

Ähnlich sah es auch Geschäftsführer Stefan Reuter. "Da oben hat der Arm nichts verloren. Jeder, der gespielt hat, weiß, dass er das bewusst macht. Das gehört bestraft", so der Funktionär. Der 56-Jährige legte sogar nach und blickte auf die gesamte Saison. Es habe "sehr viele unglückliche Aktionen des Videoassistenten gehabt", kritisierte Reuter: "Für mich ist es ganz entscheidend, dass die eine einheitliche Linie finden. Wenn wir so viele Diskussionen haben mit dem Videoassistenten müssen wir uns Gedanken machen, wie wir es verbessern können."

Und auch Florian Niederlechner, der Augsburg früh in Führung gebracht hatte, hatte eine deutliche Meinung zu der Szene: "Jeder hat's gesehen, nur der Videoschiedsrichter hat's nicht gesehen. Jede Woche gibt es Diskussionen. Das ist so schlecht alles." Dass die Hausherren durchaus Glück hatten, zeigte auch die Aussagen von VfB-Interimstrainer Michael Wimmer, der fair einräumte: "Wenn der Elfmeter gepfiffen wird, kann man sich nicht beschweren."