Augsburg winken zwei Bundesliga-Rekorde

Der FC Augsburg ist dem Klassenerhalt nähergekommen. Auf seine schon übliche Art und Weise.

Gegen die Top-Teams läuft es einfach. Der FC Augsburg hat in seiner ersten Saison unter Trainer Enrico Maaßen in den Heimspielen gegen Bayern (1:0), Leipzig (3:3), Leverkusen (1:0) und Union (1:0) satte zehn Punkte geholt. Punkte, die in wenigen Wochen wohl zum zwölften Mal in Folge zum Klassenerhalt führen.

In den abschließenden drei Saisonspielen in Bochum, gegen Dortmund und in Gladbach geht es nun einerseits um endgültige Planungssicherheit, andererseits winken dem FCA auch noch zwei Bundesliga-Rekorde.

Kommt noch der siebte 1:0-Sieg hinzu?

Sechs 1:0-Siege haben die Augsburger in dieser Spielzeit eingefahren und dabei ihren eigenen Bestwert aus der Saison 2014/15 eingestellt. Sieben 1:0-Siege schafften in der Liga-Historie bislang nur der VfB Stuttgart (2017/18), Mainz 05 (2009/10), Dynamo Dresden (1993/94) und Borussia Mönchengladbach (1991/92).

Darüber hinaus fuhr der FCA in der laufenden Saison keinen einzigen seiner neun Siege mit mehr als einem Tor Unterschied ein. Bislang blieben nur drei Mannschaften in einer gesamten Saison ohne Sieg mit mindestens zwei Toren Differenz: Die SpVgg Greuther Fürth (2021/22), der VfL Bochum (2009/10) und der VfB Leipzig (1993/94).

Saisonübergreifend stehen bei Augsburg sogar zehn Siege in Folge mit nur einem Tor Unterschied zu Buche. Bundesliga-Rekord in dieser Hinsicht sind elf Erfolge am Stück, dieses Kunststück vollbrachte der 1. FC Kaiserslautern in der Saison 1999/00 zwischen dem 10. und 30. Spieltag.