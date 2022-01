Augsburg vor Verpflichtung von Fürths Bauer

Auch zum Ende des Wintertransferfensters plant der FC Augsburg perspektivisch. In der kommenden Saison soll U-21-Nationalspieler Maximilian Bauer aus Fürth für die Defensive kommen.

Nach kicker-Informationen lockt der FCA den Innenverteidiger mit einem Fünfjahresvertrag ab der kommenden Saison, Klub und Spieler befinden sich bereits in der finalen Phase der Verhandlungen. Bauers aktuelles Arbeitspapier bei der Spielvereinigung läuft zum Saisonende aus. Dem Kleeblatt droht damit ein schmerzhafter Abschied, das 21-jährige Eigengewächs spielt bereits seit 2014 in Fürth - und doch gehört es zum Geschäftsmodell im Ronhof, eben solche Spieler irgendwann gewinnbringend zu verkaufen.

Zuletzt verlor Bauer zwar seinen Stammplatz, Fürths Trainer Stefan Leitl setzte in der Viererkette innen auf Sebastian Griesbeck neben dem gesetzten Nick Viergever, dennoch kam er auch in allen drei Partien im Jahr 2022 als Joker zum Einsatz.

Auf den ersten Blick scheint der Kader von Augsburgs Trainer Markus Weinzierl im Abwehrzentrum mit den drei überdurchschnittlichen Spielern Jeffrey Gouweleeuw, Felix Uduokhai und Reece Oxford gut aufgestellt. Doch zum einen hat das Verletzungspech in der Hinrunde stets mindestens einen, zeitweise sogar gleich alle drei Akteure außer Gefecht gesetzt, zum anderen ist es alles andere als gesichert, dass das Trio auch in der kommenden Saison in der Fuggerstadt spielt. Insbesondere für Uduokhai dürften im Sommer solvente Interessenten anklopfen, sofern der 24-Jährige nach längerer Verletzungspause direkt wieder an sein früheres Leistungsvermögen anknüpft.

Anhaltende Wechselgerüchte um Uduokhai

Schon in den vergangenen Wochen gab es Wechselgerüchte um Uduokhai, der Ende 2020 bereits für die Nationalmannschaft nominiert wurde. Einem kolportierten Interesse von Premiere-League-Klub Newcastle United, der dem Vernehmen nach mehr als 20 Millionen Euro auf den Tisch legen wollte, erteilte er selbst unlängst eine Absage: "Ich habe kein Angebot bekommen und auch absolut kein Interesse. Wir haben mit dem FCA andere Aufgaben, auf die wir uns konzentrieren müssen. Das ist für mich überhaupt kein Thema."

In wenigen Monaten könnte das bekanntermaßen schon wieder ganz anders aussehen. Zumal auch Oxford im vergangenen Halbjahr der Sprung vom Reservisten zur Stammkraft und Stütze des Teams gelang. Sollte also einer von beiden nach Saisonende den Klub verlassen, stünde mit Bauer bereits die Alternative parat. Selbst wenn der aktuelle Tabellen-16. nach elf Jahren erstmals den Gang in die Zweitklassigkeit antreten müsste, dürften Bauers Perspektiven auf eine schnelle Bundesliga-Rückkehr beim FCA zumindest größer sein als in Fürth.