Augsburg verpflichtet "wichtigen Baustein" Jakic fest

Kristijan Jakic bleibt Augsburg auch über das Saisonende hinaus erhalten. Die Fuggerstädter zogen beim Sechser die Kaufoption.

Lange Anlaufzeit brauchte Kristijan Jakic nach seiner Leihe von Frankfurt zum FC Augsburg nicht. Zwei Tage nach seiner Verpflichtung kam er gegen Gladbach als Joker zum Einsatz und im ersten FCA-Heimspiel des Jahres gegen den FC Bayern stand der Sechser gleich in der Startelf. Seitdem war er aus dieser kaum wegzudenken. Insgesamt kam der 27-Jährige, den die Fuggerstädter auch aufgrund der damaligen Verletzung von Niklas Dorsch holten, im Kalenderjahr 2024 auf 14 Einsätze (13 von Beginn an).

Dementsprechend verwunderte es nicht, dass die Augsburger am Freitag die feste Verpflichtung von Jakic bekanntgaben. Sie nutzten dafür die Kaufoption, die fünf Millionen Euro betragen soll. "Kristijan hat sich nach seinem Wechsel schnell ins Team eingefügt und bewiesen, dass er mit seiner Persönlichkeit und Spielweise ein wichtiger Baustein für unsere Mannschaft ist", erklärt Sportdirektor Marinko Jurendic.

Jakic unterzeichnet Vierjahresvertrag

Der Kroate, der einen Vierjahresvertrag unterschrieb, freute sich ebenfalls über seinen festen Wechsel. "Meine Hoffnungen und Erwartungen an den Winterwechsel haben sich erfüllt. Wir haben als Mannschaft eine sehr gute Entwicklung genommen, zu der ich meinen Beitrag leisten konnte", so Jakic.

Frankfurt verliert damit einen Helden des Europa-League-Triumphs von 2022. Jakic hatte sich gleich nach seinem Wechsel 2021 von Dinamo Zagreb zu einem wichtigen Spieler bei der Eintracht entwickelt und war unter anderem zwölfmal in der Europa League zum Einsatz gekommen. Doch in der Hinrunde der abgelaufenen Spielzeit musste er zumeist zuschauen (nur vier Einsätze in der Bundesliga), sodass er auf der Suche nach mehr Spielpraxis nach Augsburg gewechselt war. Diese Leihe erwies sich als Win-win-Situation, wie die feste Verpflichtung unter Beweis stellt.