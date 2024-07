Augsburg verpflichtet Stürmer Damiani

Die Augsburger Panther haben sich mit Angreifer Riley Damiani verstärkt und bis zum Start in die Saison acht Testspiele terminiert.

"Riley Damiani hat sich, egal ob als Mittel- oder Außenstürmer, in der American Hockey League den Ruf eines äußerst verlässlichen Zwei-Wege-Stürmers erarbeitet und mit über einen halben Punkt pro Spiel trotz seines noch jungen Alters immer auch offensiv Akzente gesetzt", kommentiert Sportdirektor Larry Mitchell auf der Website der Panther.

Damiani, der das Trikot mit der Nummer 19 tragen wird, kommt aus Kanada und empfahl sich einst mit 237 Scorerpunkten (92 Tore und 145 Assists) in 273 Einsätzen in der kanadischen Juniorenliga für ein Engagement in der NHL-Organisation der Dallas Stars. Dort sammelte er immerhin sieben Einsätze in der NHL.

Zuletzt spielte der 24-jährige Stürmer in der American Hockey League für die Calgary Wranglers. Damiani kann sowohl als Center als auch Rechtsaußen eingesetzt werden. "Er ist ein sehr guter Skater, Passgeber und Unterzahlspieler, der dem Gegner mit seiner Spielweise unter die Haut geht und sich in der DEL sicher schnell zurechtfinden wird. Als Rechtsschütze gibt er unserer Offensive zudem eine weitere wichtige Option", freut sich Mitchel über den Deal.

Bevor die Panther die neue Saison gegen Ingolstadt am Donnerstag, den 19. September eröffnen, steht noch eine lange Vorbereitung an. Los geht es am 13. August um 17.00 Uhr. Bis zum Start stehen dann auch etliche Testspiele auf dem Programm.

Die Tests in der Übersicht:

Samstag, 17. August um 18:00 Uhr | Graz99ers - Augsburger Panther (in Kitzbühel)

Sonntag, 25. August um 16:00 Uhr | Ravensburg Towerstars - Augsburger Panther (CHG-Arena)

Mittwoch, 28. August um 19:15 Uhr | Black Wings Linz - Augsburger Panther (Linz AG Eisarena)

Freitag, 30. August um 19:15 Uhr | EC VSV - Augsburger Panther (Stadthalle Villach)

Freitag, 06. September um 20:00 Uhr | Olimpija Ljubljana - Augsburger Panther

Sonntag, 08. September um 14:00 Uhr | Hockey Club Bolzano - Augsburger Panther

Freitag, 13. September um 19:30 Uhr | Augsburger Panther - EC VSV

Sonntag, 15. September um 14:00 Uhr | Augsburger Panther - Schwenninger Wild Wings