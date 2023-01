Augsburg verpflichtet Mittelstürmer Beljo

Der FC Augsburg hat den 20-jährigen Dion Drena Beljo verpflichtet. Der Stürmer kommt mit einer starken Quote aus der kroatischen ersten Liga.

Den Wechsel von Beljo vom kroatischen Erstligisten NK Osijek in die Fuggerstadt gaben die Augsburger am frühen Freitagnachmittag bekannt. Der 20-jährige Mittelstürmer, 1,95 Meter groß, erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Nach kicker-Informationen beläuft sich die Ablösesumme auf drei Millionen Euro.

Der 20-malige U-21-Nationalspieler Kroatiens schaffte 2021 den Sprung in die Profimannschaft von NK Osijek. Nach einer Leihe in der vergangenen Saison zu Liga-Konkurrent NK Istra ging der Offensivmann mit Osijek in die Saison 2022/23 und erzielte in dieser bislang neun Tore in 19 Pflichtspielen.

Auch Gladbach war interessiert

Diese Quote sorgte für Aufsehen und so wurde Beljo bereits im Dezember als Thuram-Nachfolger bei Borussia Mönchengladbach gehandelt. Der Wechsel zu den Fohlen kam nicht zustande - und dennoch schaffte der Kroate nun den Sprung in die Bundesliga.

"Es war sehr beeindruckend, wie sich die Verantwortlichen des FCA um mich bemüht haben. Sie haben mir die Ziele und Perspektiven des Vereins aufgezeigt, mit denen ich mich voll und ganz identifizieren kann", sagte Beljo in der Augsburger Vereinsmitteilung. "Die Bundesliga ist eine der besten Ligen Europas und es ist für mich sehr reizvoll, mich auf diesem Niveau zu beweisen. Ich möchte mit Toren und Vorlagen sowie meinem Einsatz helfen, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind."

Augsburgs Geschäftsführer Sport Stefan Reuter erklärte: "Wir sind stolz, dass wir Dion Beljo trotz großen Interesses von anderen Klubs von unserem Weg überzeugen konnten und er sich für unseren FCA entschieden hat. Mit ihm erhalten wir einen körperlich starken Mittelstürmer, der mit seinen Qualitäten und seiner Power unser Offensivspiel verstärken wird."