Augsburg verleiht Winther

Frederik Winther wird bis Sommer in Portugal bei GD Estoril Praia auflaufen, das gab der FC Augsburg am Montagabend bekannt. Über die Ausleihmodalitäten wurde zwischen den Vereinen Stillschweigen vereinbart. Der 23-jährige Däne, der seit 2021 bei den Fuggerstädtern unter Vertrag steht und noch bis zum 30. Juni 2025 an den FCA gebunden ist, kam in dieser Saison nur beim DFB-Pokal-Spiel in Unterhaching (0:2) zum Einsatz.