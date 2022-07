Augsburg und Freiburg tauschen die Stürmer

Fliegender Wechsel in der Bundesliga: Michael Gregoritsch läuft zukünftig für den SC Freiburg auf, Ermedin Demirovic für den FC Augsburg. Beide Nationalspieler hoffen nun auf den nächsten Karriereschritt.

Zwei Bundesligisten tauschen ihre Stürmer: Der SC Freiburg stellte am Freitagnachmittag den Österreicher Michael Gregorisch offiziell als Neuzugang vom FC Augsburg vor, und gleichzeitig präsentierte der FCA den vormaligen SC-Angreifer Ermedin Demirovic. Der Bosnier erhält in Augsburg einen Vertrag bis zum Sommer 2026, die Laufzeit von Gregoritschs Arbeitspapier kommunizierten die Breisgauer - wie üblich - nicht. Nach kicker-Informationen zahlt keiner der beiden Klubs eine Ablöse für die jeweilige Neuerwerbung.

Hartenbach: "Er konnte einen deutlichen Schritt machen"

"Michael hat sich im vergangenen Jahr nochmals richtig entwickelt. Zu seinen immer schon vorhandenen Qualitäten wie Spielwitz und Abschlussstärke konnte er in Sachen Frustrationstoleranz und Persönlichkeit nochmals einen deutlichen Schritt machen", sagt SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach über den 28 Jahre Gregoritsch. "Dies macht ihn jetzt für unsere Mannschaft und unsere Spielweise sehr spannend. Wir sind sehr froh, dass es im zweiten Anlauf geklappt hat."

Seinen bis 2023 laufenden Vertrag in Augsburg wollte Gregoritsch nicht verlängern und entschied sich nun für einen Wechsel zum Sport-Club, der in der Gruppenphase der Europa League antritt. Die Südbadener hatten bereits mit Daniel-Kofi Kyereh (26, FC St. Pauli) und Ritsu Doan (24, PSV Eindhoven) zwei Offensivspieler verpflichtet und insgesamt etwa zwölf Millionen Euro Ablöse gezahlt.

Reuter: "Seine Scorerpunkte zeigen sein Potenzial"

Kein Treffer: Ermedin Demirovic stand mit Freiburg im Pokalfinale, blieb aber torlos und vergab den letzten Elfmeter. IMAGO/Sportfoto Rudel

Demirovic hatte bereits im vergangenen Winter mit einem Abgang zu Hertha BSC geliebäugelt und hofft nun in Augsburg auf mehr Spielzeit. "Wir freuen uns sehr, dass sich Ermedin Demirovic für unseren FCA entschieden hat, weil er überzeugt ist, sich als junger Spieler in Augsburg optimal weiterentwickeln zu können. Nicht zuletzt seine 15 Scorerpunkte in der vorletzten Bundesliga-Saison zeigen, welch großes Potenzial er besitzt, und er bei unserem FCA weiter entfalten soll", sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA.

Zuletzt kam Demirovic allerdings auf nur drei Tore und fünf Vorlagen für das Team von Trainer Christian Streich, meist saß der 24-Jährige auf der Bank. Außerdem verschoss er den letzten Elfmeter im DFB-Pokalfinale (2:4 im Elfmeterschießen gegen RB Leipzig) im Mai in Berlin.