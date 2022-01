Augsburg sprintet wie kein Zweiter - doch das reicht noch nicht

Spielerisch macht der FC Augsburg Fortschritte, dennoch tritt er im Tabellenkeller auf der Stelle. Während die sportlich Verantwortlichen die Lage noch ruhig analysieren, sieht Rafal Gikiewicz das Ganze etwas kritischer.

Im DFB-Pokal dürfen die Augsburger in dieser Woche nicht mehr ran. Doch in der aktuellen Situation ist dem Zweitrundenaus gegen den VfL Bochum Ende Oktober auch Positives abzugewinnen: die volle Konzentration kann dem Abstiegskampf gelten. Noch wichtiger dürfte aber die körperliche Erholung sein, denn die aktuelle Spielweise des FCA zerrt an den Kräften. "Es war eine unglaublich engagierte Leistung, wir haben sehr viele Kilometer abgespult", blickte Sportchef Stefan Reuter auf das Remis gegen Frankfurt zurück.

Die Chancen waren da

Markus Weinzierl präzisierte das Ganze. "Die Mannschaft hat heute 284 Sprints absolviert", lobte der der Trainer. In dieser Statistik konnte kein Bundesligateam am 19. Spieltag dem FCA das Wasser reichen. Bei der von den Verantwortlichen geforderten hohen Intensität hat das Team einen weiteren Schritt nach vorne gemacht, lag der Durchschnittswert in der Hinrunde noch bei 235 Sprints in 90 Minuten. Auch mehrere gute Abschlussgelegenheiten hatte sich die Mannschaft gegen die Adlerträger erspielt - ganz anders als noch in der Vorwoche in Hoffenheim.

Doch die Fortschritte spiegeln sich auch aufgrund der schwachen Chancenverwertung in den Ergebnissen noch nicht so recht wider. Zwar konnte mit dem einen Zähler gegen die Eintracht der Relegationsplatz wieder verlassen werden, perspektivisch muss der FCA solch knappe Spiele im eigenen Stadion aber für sich entscheiden, um dem drohenden ersten Bundesligaabstieg der Vereinsgeschichte zu entgehen. Zumal Florian Niederlechner den Siegtreffer in der Schlussminute am Sonntagnachmittag auf dem Fuß hatte. "Wenn du nicht gewinnen kannst, dann darfst du nicht verlieren", fasste Weinzierl am Ende zusammen. "Hundertprozentig zufrieden" sei er zwar nicht, als "Rückschritt" wertete er das Ergebnis aber auch nicht.

Damit der Rückschritt nicht am kommenden Samstag beim Auswärtsspiel in Leverkusen (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) folgt, müssen die bayerischen Schwaben die individuellen Fehler in der Hintermannschaft abstellen. Gegen Frankfurt unterlief dieser Niklas Dorsch, der auch ansonsten einen recht gebrauchten Tag erwischte. "Es ist immer gefährlich, wenn du phasenweise zu offen bist und in der Restverteidigung nicht gut genug stehst", erwähnte Reuter ein weiteres Problem beim jüngsten Auftritt. Gegen die Offensivstarke Werkself dürfte es darauf umso mehr ankommen.

Gikiewicz: "Was wir spielen, ist wie im Kindergarten"

Während Trainer und Sportchef die Lage noch nicht als kritisch betrachten, scheint die Stimmung bei Rafal Gikiewicz schon etwas angespannter zu sein. "Was wir im Jahr 2022 spielen, ist wie im Kindergarten. Wir bekommen vier Tore in diesem Jahr, die wir alle fast selbst reinschießen. Wir haben 19 Punkte, das ist viel zu wenig. Es werden immer weniger Spiele, der Druck wird aber immer größer. Jetzt ist ein guter Moment, um Punkte zu holen. Wir haben genug Qualität. Zuhause muss es unser Ziel sein, drei Punkte zu holen. Ich habe keinen Bock, bis zum letzten Spieltag im Abstiegskampf zu stecken", redete sich der Torhüter bei der ARD den Frust von der Seele.