Augsburg peilt Rekorde an: "Dieses Gefühl kannst du nirgendwo kaufen"

Der FC Augsburg surft nach drei Siegen in Serie auf der Erfolgswelle. Nummer vier peilt die Mannschaft am Samstagnachmittag beim VfL Wolfsburg an und jagt dabei mehrere Bestmarken.

Folgt am Samstag in Wolfsburg Sieg Nummer vier? Jess Thorup ist mit Augsburg auf dem aufsteigenden Ast. IMAGO/kolbert-press

"Wir haben viel Selbstvertrauen, das merkt man auf dem Platz und in der Kabine", sprach Trainer Jess Thorup auf der Pressekonferenz am Donnerstag über die mentale Verfassung seiner Mannschaft in dieser Woche. Sein Job sei es, dieses Selbstvertrauen zu konservieren. "Das Gefühl kannst du nirgendwo kaufen", betonte er diese wichtige Erfolgszutat im Profisport und versprach gleichzeitig: "Wir werden uns nie zufrieden zurücklehnen."

Ein Dreier in Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) brächte den FCA den internationalen Plätzen näher. Ein Ziel, über das Thorup - noch - nicht reden möchte. Vier Bundesligasiege am Stück schaffte Augsburg in seiner Historie erst einmal, 2014. Gelänge der nächste obendrein zu Null, wäre auch dies der dritte in Folge und ebenfalls die Einstellung eines Klubrekords vom November 2016. 2:1 gegen Freiburg, 6:0 in Darmstadt, 1:0 gegen Heidenheim, es läuft aktuell sehr gut.

Thorup bedeuten die Bestmarken sehr wohl etwas, als kleine Schritte bezeichnet er diese, die eine Entwicklung belegten. "Sie zeigen, dass wir auf einem guten Weg sind." Und eine Motivation seien sie zusätzlich. Aktuell steht seine Mannschaft bereits bei 32 Punkten nach 25 Spielen, am Ende der vergangenen Saison waren es gerade einmal zwei mehr und man schaffte den Klassenerhalt mit Müh und Not.

Es wartet die 500er-Marke

In Wolfsburg erwartet Thorup "einen Kader mit extrem hoher Qualität und eine top-motivierte Mannschaft, die weiß, worum es geht". Planen kann er dabei wieder mit Linksverteidiger Mads Pedersen, der eine Rotsperre abgesessen hat, sich aber wohl hinter Iago mit einem Platz auf der Bank begnügen muss. Niklas Dorsch fällt dagegen mit Problemen am Fuß wohl erneut aus, während Patric Pfeiffer Anfang kommender Woche endgültig ins Mannschaftstraining zurückkehren soll. Kevin Mbabu, früher für Wolfsburg aktiv, steht ebenfalls zur Verfügung, er war leicht angeschlagen.

Neben den Rekorden lockt ein Jubiläum: Mit einem Sieg würde der FCA die Marke von 500 Punkten in der Bundesliga knacken, im 434. Spiel.