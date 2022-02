Augsburg Panther trennen sich von Pederson

Die Augsburg Panther haben die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Mark Pederson beendet. Auch sein Assistent Pierre Beaulieu wurde freigestellt.

Augsburg droht als aktueller Tabellenelfter auch die Pre-Play-offs zu verpassen. Lothar Sigl, geschäftsführender Gesellschafter, erklärte die Entscheidung der Panther auf der vereinseigenen Website: " Auch wenn Trainerwechsel während der laufenden Spielzeit in der Klubhistorie selten unser Stil waren, so sehen wir jedoch in dieser Phase der Saison Handlungsbedarf. Wir benötigen dringend Resultate, um schnellstmöglich unsere Ziele zu erreichen."

Sigl betonte die "menschlich schwere Entscheidung", da sich sowohl Mark Pederson als auch Pierre Beaulieu "zu 100 Prozent mit dem Klub identifiziert, charakterlich perfekt zu uns gepasst und dem Teamerfolg stets alles untergeordnet haben", und bedankte sich für "ihre harte und akribische Arbeit".

Pedersons Nachfolger wollen die Augsburger in Kürze präsentieren. Der neue Headcoach soll erstmalig beim nächsten Spiel am 13. Februar in Iserlohn hinter der Bande stehen, heißt es auf der Website der Augsburger.