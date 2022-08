Augsburg muss auch ohne Hahn auskommen

Nach dem Schock um Felix Uduokhai droht dem FC Augsburg der nächste Ausfall: André Hahn hat es ebenfalls erwischt.

André Hahn wird dem FCA am Wochenende in Sinsheim nicht nur Verfügung stehen. IMAGO/MIS

Enrico Maaßen muss zur Zeit einen Dämpfer nach dem anderen hinnehmen. Auf das späte 1:2 gegen Mainz, die zweite Heimniederlage im zweiten Spiel, folgte die Hiobsbotschaft, dass Felix Uduokhai wegen eines Syndesmoserisses monatelang ausfallen wird - der kicker berichtete exklusiv.

Vom Stammpersonal fehlen seit Saisonbeginn ohnehin schon Reece Oxford, Niklas Dorsch und Ruben Vargas, der gegen Mainz wenigstens sein Comeback nach überstandener Oberschenkelverletzung geben konnte.

Hahn hat wohl nur eine Bänderdehnung erlitten

Nun hat es auch André Hahn erwischt. Allerdings nicht so schlimm, wie intern zunächst befürchtet. Der Angreifer, der beim Sieg in Leverkusen an seinem 32. Geburtstag den 2:1-Siegtreffer erzielt hatte, hat gegen Mainz wohl nur eine Bänderdehnung im Sprunggelenk erlitten, wird am Wochenende in Sinsheim aber nicht nur Verfügung stehen. Frederik Winther trainierte nur individuell, Robert Gumny könnte sich nach Krankheit zurückmelden.

Unabhängig von Hahns Ausfall sucht der FCA weiterhin nach einem Neuzugang für die Offensive. Etwas mehr als eine Woche bleibt Manager Stefan Reuter und Co. dafür noch.