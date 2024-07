Augsburg lehnt zweites VfB-Angebot für Demirovic ab

Der VfB Stuttgart will Ermedin Demirovic (26) vom FC Augsburg loseisen - muss sich dafür aber noch ein bisschen strecken.

Am Montag schritt er ganz normal zur Tat, gab Autogramme und lächelte, trainierte und scherzte mit seinen Kollegen. Ermedin Demirovic bestreitet gerade die Saisonvorbereitung beim FC Augsburg - wie lange der Kapitän jedoch noch an Bord bleibt, ist unklar.

Klar ist, dass Demirovic eine neue Herausforderung sucht und sich mit 15 Treffern sowie zehn Vorlagen in der Vorsaison ins Schaufenster gespielt hat. Größter Interessent aktuell: der VfB Stuttgart. Die Schwaben sind nun mit einem zweiten Angebot über 19,5 Millionen Euro gescheitert, der FCA fordert nach kicker-Informationen 23 Millionen Euro.

Auch aus Italien und England haben sich Klubs gemeldet, dort ist es jedoch noch nicht konkret geworden. VfB-Coach Sebastian Hoeneß schätzt Demirovic als Spieler und Persönlichkeit, schließlich lief der bosnische Nationalspieler ein Jahr lang mit der Binde am Arm auf und spricht zudem mehrere Sprachen fließend. Demirovic wiederum reizt die Aufgabe in Stuttgart, dort könnte er zum ersten Mal in seiner Karriere Champions League spielen.

FCA gerüstet für möglichen Demirovic-Abschied

Diese Ehre wurde auch Deniz Undav bisher noch nicht zuteil, deshalb würde der deutsche EM-Fahrer gerne beim VfB bleiben. Dieses Unterfangen gestaltet sich jedoch höchst kompliziert. Der Stuttgarter Kaufoption ist Brighton mit einem Rückkauf entgegnet, nun scheiterten die Schwaben um Sportvorstand Fabian Wohlgemuth nach kicker-Informationen mit einem Angebot über 23 Millionen Euro plus Boni.

Während Serhou Guirassy bereits für den Medizincheck in Dortmund vorstellig wurde und Undav erstmal urlaubt, muss Hoeneß sich also noch gedulden. In Augsburg dagegen wurde mit den Transfers der Stürmer Samuel Essende und Steve Mounié bereits Vorarbeit geleistet - dort sehen sich die Verantwortlichen gerüstet für einen Abgang ihres Kapitäns. Wenn das Angebot dann passt.