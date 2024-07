Augsburg II setzt auf "Klebstoff" Hofgärtner und vertraut eigenen Talenten

Ohne einen externen Neuzugang geht der FC Augsburg II in seine nächste Regionalliga-Saison. Kapitän Hendrik Hofgärtners Erfahrung ist für die Fuggerstädter daher umso wertvoller. Neu und prominent ist hingegen der Co-Trainer: Ex-Profi Stefan Aigner.

Als im Jahre 2012 die Regionalliga Bayern ins Leben gerufen wurde, gehörte der FC Augsburg mit seiner zweiten Mannschaft zu den Gründungsmitgliedern. Seither hat die zweite Garnitur des Bundesligisten aus der Fuggerstadt ihre sportliche Heimat in der bayerischen Königsklasse. Mal recht, mal schlecht, meist hielt sich das Team im Mittelfeld der Liga auf, irgendwie haftete ihr allerdings auch der Ruf einer grauen Maus an. In der Ewigen Tabelle nimmt das Team den 4. Rang ein.

Seit zwei Wochen bereitet sich die U 23 des FC Augsburg nun auf die kommende Saison vor. Ende Juni stand dabei ein Trainingslager in Österreich auf dem Programm. In den Tiroler Bergen wollte Trainer Tobias Strobl seinem jungen Team den Feinschliff für die kommende Spielzeit verpassen. In der vergangenen Saison landeten die jungen Fuggerstädter in der Endabrechnung auf dem 7. Platz, "wenn möglich, wollen wir uns verbessern" lautet die Ansage von Strobl.

Der Teamgeist stimmt. Trainer Tobias Strobl

Dass es bei der Vorbereitung in die richtige Richtung gehen könnte, zeigt folgender Ausschnitt aus dem Trainingslager: Auf dem Sportplatz in Hirschegg (Kleinwalertal) herrscht reges Treiben. Die Spieler des FCA II absolvieren ihre Vormittagseinheit. Strobl und sein Trainer-Team haben ein Kleinfeld abgesteckt, das Tempo auf dem Platz ist hoch. Jedes Tor wird laut bejubelt. "Der Teamgeist stimmt", sagt der Coach spontan, dem das Engagement der Seinen sichtlich gefällt.

Zwei Einheiten standen täglich auf dem Plan, Fußball-Lehrer Strobl zeigte sich zufrieden. Konterabsicherung lautete eines der Trainingsthemen, die jungen Spieler gaben Vollgas. Auch mit den Bedingungen war der Coach einverstanden. "Das passt ausgezeichnet", freute sich Strobl. Der Rasen auf dem örtlichen Sportplatz genügte gehobenen Ansprüchen und hat auch den vielen Regen der Tage zuvor offenbar gut verkraftet. Auch im Vier-Sterne-Haus, dem Hotel Birkenhöhe, fühlten sich die Nachwuchskicker des Bundesligisten sichtlich wohl. Zumal die Einheiten direkt unterhalb des Ifen, einem Berg der imposanten Alpenkulisse über die Bühne gingen . "Da kann man es schon aushalten", erklärte Strobl, der sich schon auf die kommende Runde in der Regionalliga Bayern freut.

Zumal der Umbruch innerhalb des Teams nicht so intensiv wie in den vergangenen Jahren ausfallen wird. Externe Neuzugänge gibt es nicht, die neuen Spieler kommen alle aus der eigenen Talentschmiede. Zehn Akteure haben den FCA verlassen, neu im Kader sind der zuletzt ausgeliehene Heimkehrer Daniel Katic, sowie Max Bachner, Romeo Ivelj, Constantin Kresin, David Lichtensteiger und Noahkai Banks.

Hofgärtner bleibt noch länger

"Das hat natürlich Vorteile", ist sich Hendrik Hofgärtner sicher. Seit fünf Jahren kickt der Mittelfeldspieler, der einst im Fußball-Internat des SC Freiburg seine ersten Sporen verdiente und über den Ost-Regionalligisten Halberstadt nach Augsburg kam, für die FCA-Reserve. Als Kapitän ist Hofgärtner auch der verlängerte Arm des Trainer-Teams. Seinen Vertrag beim FCA hat er im Frühjahr verlängert, in Augsburg fühlt er sich pudelwohl. Nebenher arbeitet er noch als Co-Trainer bei den U-16-Junioren des Vereins und studiert zudem noch Sport-Management. Auch die Verantwortlichen im Augsburger Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) wissen, was sie an Hofgärtner haben. "Er ist der Klebstoff innerhalb des Teams", unterstreicht Strobl.

Apropos Trainer-Team: Strobl hat im April seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert, sein Assistent Felix Kling wird künftig zusätzlich als Spielanalyst bei den Profis arbeiten. Neu in den Stab kommt der ehemalige Profi Stefan Aigner. Der 36-Jährige bringt aus seiner aktiven Zeit bei Wacker Burghausen, 1860 München und Eintracht Frankfurt jede Menge Erfahrung mit. "Davon können wir profitieren", ist sich Strobl angesprochen auf seinen neuen Co-Trainer sicher.