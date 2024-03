Augsburg siegt, Coach Strobl fliegt: FCA-U-23 schlägt Schalding-Heining

Die U 23 des FC Augsburg konnte sich in einem Nachholspiel mit 2:1 gegen den SV Schalding-Heining durchsetzen - es war ein mit zwei Platzverweisen teuer erkaufter Sieg.

Tobias Strobl musste am Dienstag auf die Tribüne. IMAGO/Beautiful Sports

Mehr zur Regionalliga Bayern Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Nachdem das vergangene Wochenende für den SV Schalding-Heining eher enttäuschend verlaufen war, wollte man am Dienstag gegen die Augsburger U23 Wiedergutmachung für die 0:3-Niederlage in Illertissen betreiben und dringend benötigte Punkte gegen den Abstieg sammeln. Doch bei der 1:2-Auswärtsniederlage gab es erneut nichts zu holen.

Schon früh wurden die Gäste kalt erwischt: Cabrera traf aus zentraler Position zum 1:0 für die Bundesliga-Reserve (5.). In der Folge zeigte der SV Schalding-Heining zwar eine couragierte Leistung, doch für den Ausgleich musste ein Standard herhalten: Aus rund 20 Metern trat Goß zum Freistoß an und setzte den Ball zum 1:1 ins Netz (29.). Bis zur Pause erspielten sich die Augsburger noch eine, die Schaldinger zwei gute Möglichkeiten, doch die Torhüter waren jeweils zur Stelle und verhinderten weitere Gegentreffer.

Japaur sticht, Strobl fliegt

In der zweiten Halbzeit passierte zunächst wenig Gefährliches vor den Toren, ehe Augsburgs Taseski die Latte des Gästegehäuses zittern ließ. Nach dieser Großchance seiner Elf brachte Trainer Tobias Strobl Stürmer Japaur, der nur wenige Minuten später für die erneute Führung sorgte: Über rechts ging es zu Hofgärtner, der in der Mitte den Joker bediente - 2:1 für Augsburg (72.). Sportlich war das bereits der Schlusspunkt, denn die Gäste hatten an diesem Abend keine Mittel mehr, um das Ergebnis noch einmal zu verändern.

Doch mit der Roten Karte für Augsburgs Trainer Strobl, der während einer Spielunterbrechung den Ball weggeschossen hatte und dafür von Schiedsrichter Kenny Abieba bestraft wurde, hatte die Partie noch einen von zwei Aufregern. Der nächste folgte weit in der Nachspielzeit, als der Augsburger Bell bei einem Foul heftig einstieg und ebenfalls glatt Rot sah. Teuer bezahlte drei Punkte also für den Bundesliga-Nachwuchs, der damit im gesicherten Mittelfeld der Tabelle logiert.