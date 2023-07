Augsburg holt Esposito - Straubing verpflichtet Fonstad

Am Montag gab es in der DEL einige Personalentscheidungen, so verkündeten die Straubing Tigers je einen Ab- und Zugang. Auch Augsburg zeigte sich aktiv.

Die Panther verpflichteten Mittelstürmer Luke Esposito. Der 29 Jahre alte US-Amerikaner ist der Neffe von NHL-Legende Mark Messier und kommt von den Bakersfield Condors aus der AHL in die Fuggerstadt. "Luke Esposito kommt aus einer Eishockeyfamilie und lebt für seinen Sport. Wir hatten einen intensiven Austausch, der beide Seiten voneinander überzeugt hat. Jetzt freuen wir uns auf einen vielseitig einsetzbaren Stürmer, der immer mit viel Energie und Physis spielt", sagte Coach Christof Kreutzer über den Neuzugang.

Harvard-Absolvent Esposito spielte in den letzten fünf Jahren im Farmteam der Edmonton Oilers in Kalifornien - ohne allerdings einen Vertrag direkt beim NHL-Klub zu erhalten. In insgesamt 346 Partien in der AHL erzielte Esposito 37 Tore und gab 86 Vorlagen.

Straubing: Fonstad kommt, Adam geht

Augsburgs Liga-Konkurrent Straubing verpflichtete ebenfalls am Montag den kanadischen Stürmer Cole Fonstad. Der 23-Jährige kommt von den Cleveland Monsters (ebenfalls AHL). Dort hatte er in der vergangenen Saison - in seiner erst zweiten vollen Profi-Saison - in 70 Spielen 15 Tore und 15 Vorlagen gesammelt.

Zugleich gaben die Niederbayern den Abschied von Luke Adam bekannt. "Ich bedanke mich bei Luke und seiner Familie für ihren Einsatz in unserer Tigers-Gemeinschaft. Luke hat unsere Erwartungen auf und neben dem Eis vollkommen erfüllt", sagte Straubings Sportlicher Leiter Jason Dunham in einer Vereinsmitteilung. Adam war erst 2022 nach Straubing gewechselt. Wohin der ehemalige NHL-Akteur wechselt, ist bislang nicht bekannt.