Augsburg holt "erfahrenen Defender" Gregorc

Die Augsburger Panther haben Verteidiger Blaz Gregorc verpflichtet. Der 32-jährige slowenische Nationalspieler kommt vom österreichischen Verein Black Wings Linz.

Gregorc erhält einen Vertrag bis Saisonende, wie die Augsburger am Dienstag mitteilten. Coach Serge Pelletier lobte den Neuzugang als äußerst "erfahrenen Defender". Für sein Heimatland nahm der Slowene 2014 und 2018 an den Olympischen Winterspielen teil. In der laufenden Saison erzielte Gregorc in 48 Hauptrunden-Partien für die Linzer drei Tore und lieferte zwölf Assists.

Vor seiner Zeit in Österreich lief er sieben Spielzeiten für Pardubice, Hradec Kralove, Sparta Prag und Vitkovice in Tschechien auf. "Speziell in unserer aktuellen Lage war es uns wichtig, unser Team personell nochmals zu verstärken", so Pelletier. Die letzten drei Liga-Partien der Panther wurden coronabedingt abgesagt, auch Pelletier befindet sich nach wie vor in Quarantäne.