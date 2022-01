Augsburg hat Kopenhagens Stage im Visier

Der FC Augsburg will nach der Verpflichtung von Ricardo Pepi auch im Mittelfeld nachlegen. Nach kicker-Informationen ist dabei Jens Stage vom FC Kopenhagen ins Zentrum der Bemühungen gerückt.

Zunächst hatten die Fuggerstädter noch einen anderen Kandidaten im Visier. Wie schon im Sommer blieb der Versuch jedoch erfolglos, Jens Cajuste in die Bundesliga zu locken. Der schwedische Mittelfeldspieler (22) wechselte stattdessen Anfang der Woche vom FC Midtjylland zum französischen Erstligisten Stade Reims - laut der "L'Équipe" für die stattliche Ablösesumme von zehn Millionen Euro.

Das hat aber nichts daran geändert, dass Sportchef Stefan Reuter und Trainer Markus Weinzierl weiter Bedarf im Mittelfeldzentrum sehen. Dort sind aktuell Niklas Dorsch und Arne Meier gesetzt, in puncto Alternativen wird es aber schon mau. Tobias Strobl fehlt bis Saisonende mit einem Kreuzbandriss, Carlos Gruezo stand in nur sieben Partien der Hinrunde auf dem Rasen und fehlt seit Anfang Dezember wegen Knieproblemen und Jan Moravek überzeugte in acht Einsätzen (kicker-Durchschnittsnote 4,2) nicht.

Nach kicker-Informationen ist für die Position Jens Stage das Objekt der Begierde. Der 25-jährige Däne steht noch bis 2024 beim FC Kopenhagen unter Vertrag, im vergangenen November gab er sein Debüt in der Nationalelf. Ein erstes Angebot des FCA über rund 3,5 Millionen Euro wurde vom Tabellenzweiten Dänemarks noch abgelehnt.

Der spielstarke Mittelfeldspieler bringt eine Eigenschaft mit, die das Weinzierl-Team dringend benötigt: Torgefährlichkeit. In 16 Superligaen-Spielen steuerte der 1,87 Meter große Rechtsfüßer fünf Tore bei, vier weitere Treffer erzielte er in zehn Europa-Conference-League-Spielen beziehungsweise der Qualifikation.

