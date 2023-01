Augsburg geht wohl leer aus: Paderborn plant weiter mit Schallenberg

Ron Schallenberg soll im Visier des FC Augsburg gestanden haben, doch der Kapitän bleibt dem SC Paderborn erhalten.

Kapitän Ron Schallenberg bleibt beim SC Paderborn an Bord. IMAGO/Eibner

"Ron und andere Leistungsträger stehen in diesem Winter nicht zum Verkauf", stellte SCP- Pressesprecher Matthias Hack auf Anfrage der "Neuen Westfälischen" klar. "Gemeinsam haben wir in der Rückrunde große Ziele in unserem Team, Ron ist dabei ein wichtiger Bestandteil", führte Hack weiter aus.

Der gebürtige Paderborner Schallenberg spielt seit seiner Jugend für den SCP, nach zwei Spielzeiten beim SC Verl kehrte er im Sommer 2020 zu seinem Heimatverein zurück. Seit der Saison 2021/22 führt er die Ostwestfalen als Kapitän auf das Feld. Seit seiner Rückkehr absolvierte Schallenberg 48 von möglichen 52 Zweitligapartien für Paderborn. Mit einer kicker-Durchschnittsnote von 2,91 ist Schallenberg der nach Noten beste Spieler des SCP.

Schallenberg in Augsburg als Gruezo-Ersatz gehandelt

An Schallenberg hatte jüngst auch der FC Augsburg Interesse gezeigt. Der Bundesligist soll den 24-Jährigen als Ersatz für Carlos Gruezo ins Visier genommen haben. Gruezo steht bei den Fuggerstädtern vor einem Abgang in die nordamerikanische MLS.

Paderborn beendete die Hinserie der 2. Liga auf Rang sechs, der Rückstand auf Rang drei beträgt sechs Punkte. Zum Auftakt der Rückrunde gastiert die Elf von Trainer Lukas Kwasniok am kommenden Freitagabend (18.30 Uhr) beim SC Paderborn.