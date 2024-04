Traum von Europa geht weiter: Diogo Leites Fehler bringt Augsburg auf Kurs

Trotz eines durchwachsenen Auftritts hat sich der FC Augsburg mit 2:0 gegen Union Berlin durchgesetzt. Damit behalten die Fuggerstädter im Kampf um Platz sieben alle Trümpfe in der Hand.

FCA-Coach Jess Thorup setzte im Kampf um Platz sieben, der bei einem Leverkusener Pokal-Triumph die Qualifikation für die Conference League bedeuten würde, beinahe auf die gleiche Startelf wie beim 1:3 bei der TSG Hoffenheim. Lediglich der verletzte Jakic (Achillessehne) wurde durch Breithaupt ersetzt. Das Experiment Dreierkette, das im Kraichgau in den ersten 20 Minuten für Chaos gesorgt hatte, wurde indes aufgegeben: Bauer startete rechts hinten in der Viererkette, das Mittelfeld wurde von der gewohnten Raute bespielt.

Die Eisernen waren durch das 0:1 gegen Bayer 04 Leverkusen wieder näher an die Abstiegszone herangerückt, gegen den FCA sollten sich die Sorgen nicht weiter vertiefen. Unions Trainer Nenad Bjelica war allerdings zu drei Veränderungen gezwungen: Kral ersetzte den gelbgesperrten Tousart, Gosens musste nach seiner Gelb-Roten-Karte aussetzen und wurde von Hollerbach vertreten. Und für den am Oberschenkel verletzten Vertessen stürmte Kaufmann.

Kral vergibt alleine vor dem Tor

Von Anpfiff an entwickelte sich ein intensives Duell, in dem beide Mannschaften zunächst mit offenem Visier nach vorne spielten. Wirklich gefährlich wurde es jedoch lange nicht. Dahmen spitzelte den Ball vor dem heranstürmenden Hollerbach weg (12.), auf der anderen Seite tat es ihm Rönnow gegen Demirovic gleich (14.). Es dauerte bis zur 27. Minute, bis ein erstes Highlight vor den Toren zu verzeichnen war: Kral grätschte bei einem Konter eine Hereingabe von Kaufmann knapp am Tor vorbei.

Von Augsburg kam lange nichts, gegen zunehmend tief verteidigende Berliner kamen die Hausherren nur selten in ihr Kombinationsspiel, Flanken und Ecken verpufften. Waren die Fuggerstädter doch mal im Gefahrenbereich, dann war Unions Abwehrchef Vogt zur Stelle (31., 41.). Da auch Dahmen sich von Aaronsons Abschluss aus spitzem Winkel nicht überraschen ließ (33.), ging es mit einem torlosen Remis in die Pause. Und das war gerechtfertigt, fehlte es doch bei beiden Teams vorne an Durchschlagskraft.

Diogo Leite schenkt das 1:0 her

Keine drei Minuten waren nach dem Seitenwechsel gespielt, da schenkte Diogo Leite den Hausherren schließlich das 1:0. Der Portugiese spielte einen Katastrophenpass genau in die Füße von Tietz, der sich alleine vor Rönnow das Tor nicht mehr nehmen ließ (48.).

Danach bot sich das gleiche Bild wie in der ersten Hälfte: Beide Teams kamen zu Halbchancen - so war Rönnow gegen Gouweleeuw im kurzen Eck gefordert (64.), wenige Sekunden später scheiterte Trimmel auf der anderen Seite an Dahmen -, es fehlte jedoch an Präzision und Durchschlagskraft, um für Torgefahr zu sorgen. Schäfer hatte noch eine gute Schusschance, setzte den Ball jedoch aus 15 Metern klar drüber.

Michel trifft zur Entscheidung - Union vergibt Dreifachchance

Augsburg vergab nach einem abermals schlimmen Fehlpass, diesmal von Haberer, zunächst noch die Entscheidung (78.). Vier Minuten später besorgte Michel diese dann doch noch: Sein zunächst wegen einer Abseitsstellung verwehrter Treffer ins rechte Eck wurde nach VAR-Check doch noch anerkannt (82.).

Union kam danach nochmal auf, hatte in der Nachspielzeit eine Dreifachchance: Erst verteidigte Uduokhai stark gegen Bedia (90.+1), dann bliebt Dahmen gegen Kral Sieger (90.+1) und schnappte schließlich Aaronson den Ball weg (90.+2). Der Schlusspunkt gehörte dann beinahe noch dem FCA, doch Demirovic scheiterte nach einem weiteren Fehler der Unioner Hintermannschaft am stark parierenden Rönnow (90.+5).

Union erneut ohne eigenen Treffer

Durch den Sieg trotz eines durchwachsenen Auftritts bleibt Augsburg im Kampf um Platz sieben in der Pole Position, es war das fünfte Heimspiel ohne Niederlage in Folge für die Fuggerstädter. Bei Union, das zum fünften Mal in den letzten sechs Auftritten ohne eigenes Tor blieb, gehen die Blicke derweilen wieder nach unten.

Auch am 30. Spieltag ist der FC Augsburg wieder am Freitagabend (20.30 Uhr) gefordert, dann aber auswärts bei Eintracht Frankfurt. Union empfängt einen Tag später den FC Bayern München (18.30 Uhr).