"Augsburg hat das ausgenutzt": Debakel für Meister München

Am Mittwoch das Aus in der Champions Hockey League, am Freitag nun ein 2:7-Debakel bei Kellerkind Augsburg - Meister EHC Red Bull München steckt im Tief. Indes sorgte die DEG für eine handfeste Überraschung: Das Kellerkind gewann bei Tabellenführer Berlin.

Herbe Derby-Niederlage: München wird in Augsburg verprügelt. IMAGO/Eibner