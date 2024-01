Nach Chancenwucher: Palacios erlöst Bayer in der Nachspielzeit

Dank eines Treffers tief in der Nachspielzeit startet Bayer Leverkusen auch das Jahr 2024 mit einem Erfolg. Das 1:0 bei kämpferischen Augsburgern musste sich die Werkself hart erarbeiten.

FCA-Trainer Jess Thorup stellte im Vergleich zum 0:3 gegen Stuttgart vor der kurzen Winterpause auf zwei Positionen um: Statt Pedersen (Gelbsperre) und Engels (Bank) spielen Iago und Vargas.

Leverkusens Coach Xabi Alonso tauschte nach dem 4:0 gegen Bochum ebenfalls zweimal. Statt Tah und dem unter der Woche angeschlagenen Wirtz (beide Bank) begannen Palacios (nach Gelbsperre) sowie Hlozek. Verzichten musste Alonso auf die Afrika-Cup-Fahrer Tapsoba, Kossounou und Adli sowie den in der Vorbereitung auf das Turnier verletzten Boniface, der der Werkself sogar bis April fehlen wird.

Grimaldo scheitert an der Querlatte

Augsburg störte das Aufbauspiel des Tabellenführers zunächst empfindlich mit hohem und zum Teil auch recht aggressivem Pressing. Erst nach knapp 20 Minuten konnte sich Bayer nach und nach besser entfalten - und wurde dann gleich brandgefährlich: Grimaldo zwang Dahmen zu einer Parade (18.), kurz darauf tauchte Schick frei vor dem FCA-Keeper auf und scheiterte aus spitzem Winkel (19.).

Für Augsburg hatte der steil angespielte Demirovic mit einem Aufsetzer die beste Chance der ersten Hälfte (22.). Der Führung deutlich näher kamen die Rheinländer: Grimaldo scheiterte mit einem tückischen Schlenzer an der Querlatte (28.), Andrich wiederum nach einem Eckball aus kurzer Distanz an Dahmen (37.). Hofmann säbelte nach Ballverlust von Uduokhai am Ball vorbei (43.). Und so ging es torlos in die Kabine.

Tietz' Abseitstor und Entscheider Palacios

Nach einer ersten guten Chance des FCA durch Demirovic (48.) war es im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte wieder die Werkself, die spielerisch klar das Kommando übernahm. Allein, beim letzten Pass oder auch bei den durchaus vorhandenen Abschlüssen fehlte weiterhin die letzte Präzision bei den überlegenen Gästen. So köpfte Xhaka knapp vorbei (54.), Schick verzog per Kopf vor dem leeren Tor ebenso, als Dahmen nach einer Flanke zu spät gekommen war (59.).

Immerhin ab und zu konnte auch Augsburg gefährliche Konter setzen: Demirovic schoss nach Solo aus abseitsverdächtiger Position knapp vorbei (65.), ein Abseitstor von Tietz erhielt auch nach VAR-Check keine Anerkennung (72.). Leverkusen rannte in der Schlussphase weiter an - und wurde am Ende doch noch belohnt: Denn nach Hereingabe von Grimaldo erzielte Palacios tief in der Nachspielzeit das goldene Tor zum Sieg (90.+4). Damit baut Bayer zudem seine Rekordserie 2023/24 auf 26. Pflichtspiele ohne Niederlage aus und feiert zudem die Hinrunden-Meisterschaft.

Für Augsburg geht es am kommenden Sonntag mit dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach weiter (17.30 Uhr). Leverkusen gastiert am Samstagabend zum Topspiel in Leipzig (18.30 Uhr).