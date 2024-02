Nur eine ihrer vergangenen neun Bundesligapartien gewann Augsburg (2:1 in Gladbach am 18. Spieltag) - zuletzt unterlagen die Fuggerstädter mit 0:1 in Mainz. Bei der Niederlage sah Innenverteidiger Gouweleeuw seine fünfte Gelbe Karte und fehlt daher. Wie erwartet ersetzt Bauer den 32-Jährigen. Dazu beginnt Jensen anstelle von Engels (Bank), der zu Beginn der Woche kürzertrat.