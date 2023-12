Augsburg läuft die Frankfurter im Aufbau hoch an und profitiert! Larsson rutscht nach Tutas Pass weg, plötzlich sind die Augsburger in Überzahl vor dem Strafraum am Ball. Dmeirovic hat mehrere Optionen und steckt auf die rechte Seite zu Jensen, der den Ball an Trapp vorbei wuchtig links unter den Querbalken setzt.