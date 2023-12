BVB lässt Punkte liegen: Dahmen in chancenreicher Partie im Fokus

Nach einer chancenreichen Partie trennten sich Augsburg und Dortmund mit 1:1. Die Westfalen drohen damit im Rennen um Platz vier weiter an Boden zu verlieren.

Gehalten: Donyell Malen (li.) kommt in dieser Szene nicht an FCA-Keeper Finn Dahmen vorbei. IMAGO/Michaela Merk

Augsburgs Trainer Jess Thorup nahm nach dem 0:2 in Bremen - der ersten Niederlage unter dem neuen Coach - nur einen Wechsel vor: Engels spielte an Stelle von Vargas (Bank).

BVB-Coach Edin Terzic entschied sich nach dem 1:1 gegen Paris St. Germain in der Champions League zu vier Umstellungen, teilweise unfreiwillig. Statt Hummels (Rot-Sperre), Wolf, Özcan (beide Bank) und Adeyemi (Sprunggelenksverletzung) begannen Meunier, Schlotterbeck, Can und Malen. Erstmals im Bundesliga-Kader stand Offensivspieler Bamba (19).

Demirovic und Malen bleiben eiskalt

Augsburg störte die Westfalen zu Beginn früh und erwischte die gerade zu Beginn etwas unkonzentriert wirkende BVB-Defensive beinahe auf dem falschen Fuß. Nach schlimmem Fehlpass von Süle ließ Jensen eine erste gute Schusschance recht leichtfertig liegen (4.). Wenig später verzog auf der Gegenseite auch der freigespielte Reus (8.), ehe Bensebaini kurz darauf mit dem Absatz ebenfalls knapp das Ziel verfehlte (9.).

Es entwickelte sich zunächst eine offene Partie, in der beide Teams das Mittelfeld schnell überbrückten. Besonders gut gelang dies dem FCA in der 23. Minute, in der der fast vom eigenen Strafraum steilgeschickte Demirovic im Duell mit Schlotterbeck Sieger blieb - und dann an Kobel vorbei zum 1:0 einschoss (23.). Auch einem VAR-Check und anschließender Video-Überprüfung von Referee Matthias Jöllenbeck hielt der Treffer stand. Schlotterbeck war vor dem Tor im Zweikampf mit Demirovic zu Fall gekommen.

Dortmund tat sich schwer, kam aber mit einem einzigen gelungenen Spielzug dennoch zum Ausgleich. Malen schoss nach Doppelpass mit Füllkrug, der trotz Bedrängnis von Uduokhai gekonnt weiterleitete - zum 1:1 ein (35.). Anschließend hatte der BVB seine beste Phase der ersten Hälfte, Brandt vergab die Chance zur Führung in der 44. Minute aus guter Position, sodass es mit dem Remis in die Halbzeit ging.

Dahmen und der Pfosten retten für den FCA

Wie schon zu Beginn des Spiels kam Augsburg etwas wacher aus der Kabine. Tietz, der erst aus kurzer Distanz an Kobel scheiterte, dann per Kopf knapp verzog und schließlich erneut im Schweizer BVB-Keeper seinen Meister fand, hatte früh gleich drei gute Chancen (49., 53., 55.). Dortmund benötigte eine knappe Viertelstunde, um sich wieder zu finden und trat dann offensiv selbst wieder verstärkt in Erscheinung.

Gerade Malen hatte nun immer wieder auf der linken Seite Platz. Der Niederländer legte zunächst Füllkrug den Ball auf, doch der Torjäger schoss ebenso knapp am Tor vorbei (59.), wie Malen nach Solo selbst ein paar Minuten später (64.). Die Partie wurde nun mit offenem Visier geführt. Demirovic scheiterte an Kobel (70.), auf der Gegenseite köpfte Füllkrug zweimal knapp vorbei, einmal aus kurzer Distanz (80.), einmal aus größerer Distanz, aber etwas spitzem Winkel Richtung verwaistes Tor (81.).

In den Schlussminuten boten sich der Borussia schließlich sogar im Minutentak Chancen: Malen und Bamba vergaben binnen Sekunden aus ganz spitzem Winkel (87.), dann zwang Füllkrug per Seitfallzieher Dahmen zu einer Glanzparade, wobei der Pfosten für den Keeper noch mithalf (88.). Kurz darauf scheiterte Malen per Hacke am Keeper (89.). Aber auch Augsburg hatte noch späte Siegchancen, nachdem Terzic Sechser Can mit Haller durch einen weiteren Stürmer ersetzt hatte: Vargas schoss aber knapp vorbei, der freigespielte Beljo wurde von Schlotterbeck im letzten Moment gestört (90.+2). So blieb es beim 1:1, durch das der BVB im fünften Pflichtspiel in Folge sieglos blieb.

Der FC Augsburg gastiert zum Jahresabschluss am Mittwochabend beim VfB Stuttgart (20.30 Uhr). Die Dortmunder empfangen bereits am Dienstagabend den 1. FSV Mainz 05 (20.30 Uhr).