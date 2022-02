Augsburg: Cordova auf Leihbasis in die USA

Beim FC Augsburg kam Sergio Cordova im vergangenen Halbjahr nur noch sporadisch zum Einsatz. Beim MLS-Klub Real Salt Lake will der 24-Jährige jetzt wieder Spielpraxis sammeln.

Er will in den USA Spielpraxis sammeln: Sergio Cordova. imago images

Cordova kam 2017 aus seiner venezolanischen Heimat nach Deutschland und erzielte seitdem in 75 Bundesligaspielen sieben Tore für den FCA. Der wirkliche Durchbruch gelang ihm dabei nie. Auch eine zwischenzeitliche Leihe zu Arminia Bielefeld (23 Spiele, zwei Tore) in der Vorsaison veränderte die Situation nicht.

In der laufenden Saison stehen nur 319 Einsatzminuten in den Büchern - in den drei Partien seit Jahreswechsel stand der bullige Angreifer jeweils nicht im Kader. Durch die Verpflichtung von Ricardo Pepi und die Rückkehr der in der Hinserie lange verletzten Stürmer Florian Niederlechner und Alfred Finnbogason hat sich seine Chance auf weitere Einsätze drastisch reduziert. "Er wollte eine Veränderung, einen neuen Weg gehen, dem haben wir entsprochen", sagte FCA-Coach Markus Weinzierl über Cordova auf der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag.

Neuer Schwung für die Karriere?

In der Ende Februar startenden Major-Soccer-League-Spielzeit will Cordova seine Karriere bei Real Salt Lake jetzt wieder in Schwung bringen. Das Franchise hatte Cordova bereits vor Jahren auf eine Draftliste setzen lassen und besaß somit ein Erstzugriffsrecht gegenüber Konkurrenten in der Liga. Das Leihgeschäft ist vorerst auf ein Jahr ausgelegt, der Vertrag in Augsburg läuft noch bis Sommer 2025.