Augsburg bangt um Kapitän Gouweleeuw

Das Verletzungspech der Innenverteidiger reißt beim FC Augsburg nicht ab. Weil Jeffrey Gouweleeuw auszufallen droht, muss Markus Weinzierl erneut umstellen - auch zu Lasten der beiden Außenverteidiger.

Schon beim 1:3 in Hoffenheim musste Kapitän Gouweleeuw vorzeitig vom Feld. "Es war fraglich, ob er überhaupt spielen kann, weil er muskuläre Probleme hatte. Das hat sich im Spiel verfestigt, von daher bin ich mir nicht sicher, ob er am Samstag spielen kann", erklärte Trainer Markus Weinzierl am Dienstag. "Er wird heute nicht trainieren. Wir müssen die nächsten Tage schauen, wie er belastet werden kann."

Die Rückkehr von Reece Oxford nach abgesessener Gelbsperre kommt dem Coach mit Blick auf das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) da sehr gelegen. Der 23-jährige Engländer dürfte somit an der Seite von Felix Uduokhai auflaufen, der nach mehrmonatiger Pause bei der TSG ein solides Comeback gab. Es scheint aber vorerst dabei zu bleiben, dass Weinzierl in noch keinem Saisonspiel die komfortable Situation hatte, aus dem Trio zu wählen. Mindestens einer fehlte immer.

Unter dem ständigen Wechseln im Zentrum leiden insbesondere die beiden Außenverteidiger, Gumny auf der rechten, Iago auf der linken Seite. Dass es bei der Absprache und dem Stellungspiel gegen den Ball im Abwehrverbund hapert, machten die drei Gegentreffer im Kraichgau deutlich. "Das sind Kleinigkeiten, warum man eben nicht 100-prozentig eingespielt ist, und vor allem, dass es den Außenverteidigern nicht die 100-prozentige Sicherheit gibt", erläutert Weinzierl. "Je besser das ganze automatisiert und eingespielt ist, desto stabiler wird es auch. Aber das ist ein Fakt, der uns schon die ganze Saison begleitet, den brauchen wir auch nicht mehr thematisieren. Wir machen das Beste daraus."

Finnbogason ist zurück

Erfreuliches gab es dafür mit Blick auf die Offensive zu vermelden. Der in der Hinrunde lange verletzungsgeplagte Isländer Alfred Finnbogason hat das Mannschaftstraining in dieser Woche voll aufnehmen können.