Augsburg bangt: Tendenz Ausfall bei Berisha

Es gibt Partien während einer Saison, die weisen die Richtung. Das Heimspiel gegen Bochum am Samstag gehört für den FC Augsburg dazu. Gewinnt er, wäre der Gegner auf acht Zähler distanziert, der Anschluss ans Tabellenmittelfeld hergestellt. Bei einer Niederlage jedoch versinkt er bis ins neue Jahr im Abstiegskampf.

"Natürlich muss man auf die Tabelle schauen", sagte FCA-Trainer Enrico Maaßen auf der Pressekonferenz am Freitagmittag. "Wir haben die Möglichkeit, von Bochum wegzukommen, die wollen uns unten mit reinziehen." Eine prickelnde Ausgangslage, die offenbar auch die Fans mobilisiert, rund 27 000 Karten waren am Freitag bereits verkauft. Basis gegen den VfL Bochum so Maaßen, seien Aggressivität und das Zweikampfverhalten, dazu müsse seine Mannschaft verantwortungsbewusst mit Ballbesitz umgehen. Eine Bilanz seines ersten Halbjahres beim FC Augsburg möchte Maaßen erst nach der Partie ziehen, bei einem Sieg falle sie positiv aus.

Berisha plagen Hüftprobleme

Bangen muss Maaßen um Angreifer Mergim Berisha, dessen Wert fürs Team über seine drei Treffer und vier Assists hinaus geht. Den 24-Jährigen plagen Hüftprobleme. "Stand jetzt spielt er nicht", sagte Maaßen am Freitag, eine Resthoffnung bestehe jedoch. Definitiv verzichten muss er auf Defensivspieler Mads Pedersen wegen Oberschenkelproblemen, auch Raphael Framberger stehe nicht zur Verfügung. Dagegen kann Maaßen wieder mit den beiden lange verletzten Innenverteidigern Felix Uduokhai und Reece Oxford planen. Während für den Engländer die Startelf zu früh komme, sei Uduokhai eine Option. Eventuell für den beim 2:2 bei Union Berlin schwächelnden und früh ausgewechselten Maximilian Bauer, auch wenn Maaßen diesen verteidigte: "Maxi hat sich bei uns sehr gut entwickelt. Es ist völlig normal, dass er auch mal ein Spiel hat, in dem es nicht so läuft." Bekommt er also die nächste Chance? "Das müssen wir schauen."

Die Statistik macht wenig Mut für das Spiel: Vergangene Saison verlor der FCA daheim gegen den VfL, in dieser Saison gab es in sieben Heimspielen erst einen Erfolg, ausgerechnet gegen den FC Bayern (1:0). Dazu kommen drei Remis und drei Niederlagen. So lautet auch die Bilanz aus den jüngsten sechs Bundesligaspielen. Ein Sieg wäre also höchste Zeit - und absolut beruhigend vor der WM-Pause.