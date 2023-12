Augsburg bangt erneut um Iago - Auch Beljo wackelt

Vor dem Bundesliga-Spiel gegen Dortmund fehlen Trainer Jess Thorup zwei Optionen für die Startelf.

Am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) kann sich der FC Augsburg für den eher durchwachsenen Auftritt am vergangenen Wochenende in Bremen revanchieren, auch wenn es der Gegner mit Borussia Dortmund in sich hat.

Die Bilanz gegen den Vizemeister liest sich dabei gar nicht so schlecht. Von den vergangenen fünf Heimspielen gewann und verlor der FCA zwei, jüngst setzte es am vorletzten Ligaspieltag ein 0:3, das Borussia Dortmund nach dem Patzer des FC Bayern gegen Leipzig (1:3) an die Spitze springen ließ - zumindest für eine Woche.

Beim Vorhaben, den BVB diesmal wieder etwas mehr zu beschäftigen, fehlen Trainer Jess Thorup womöglich zwei Kandidaten für die Startelf. Dion Beljo, der sich in der Stürmer-Rangordnung der Augsburger hinter Phillip Tietz einreihen muss, musste auch am Mittwoch mit dem Training aussetzen. Der Kroate war zu Beginn der Woche umgeknickt.

Nicht besser sieht es beim Brasilianer Iago aus. Der Linksaußen hatte sich in der Vorwoche beim Abschlusstraining für das Bremen-Spiel mit muskulären Problemen im Oberschenkel abgemeldet und seitdem noch keine Einheit auf dem Platz mit der Mannschaft absolviert. Für ihn dürfte gegen Dortmund erneut Ruben Vargas auf der linken Offensivseite beginnen.