Augenverletzung: Niklas Landin gibt Update

Seit mehr als zwei Wochen plagt sich Niklas Landin mit einer Augenverletzung herum. Nun gibt der Weltklasse-Torhüter des dänischen Top-Klubs Aalborg Håndbold ein Update.

Aalborg Håndbold hat auch ohne Niklas Landin souverän das Final-Ticket in der heimischen Meisterschaft gelöst. Der zweimalige Welthandballer hofft, in den Endspielen wieder eingreifen zu können. "Das hängt einzig und allein von den Tests ab, die durchgeführt werden. Aber es gibt noch Hoffnung", so Landin gegenüber TV2 Sport. Das erste Finalspiel der Playoffs findet am Sonntag (26. Mai) statt. Dann geht's entweder gegen Ribe-Esbjerg oder Fredericia. Am 8. Juni trifft Aalborg im Rahmen des Final4 der Champions League im Halbfinale auf den SC Magdeburg.

Der 35-Jährige tut sich sehr schwer mit der Zuschauerrolle: "Es ist absolut furchtbar, und ich bin viel nervöser, wenn ich dort sitze. Es ist nicht schön, da draußen zu sitzen." Seit dem 5. Mai hat Niklas Landin kein Spiel mehr bestreiten können. Bei ihm wurde eine Blutung an der Netzhaut des rechten Auges diagnostiziert.

Er verletzte sich beim Ligaspiel von Aalborg gegen Bjerringbro/Silkeborg (31:31). Landin wurde von einem Ball am Kopf getroffen. Das Auge machte dem Kapitän der Nationalmannschaft auch beim letzten Lehrgang zu schaffen, weshalb er vorzeitig abreiste. Er verpasste die Länderspiele gegen Norwegen und Kroatien.