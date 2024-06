"Augen zu und mit voller Wucht": Janza erhält auch Glückwünsche von Podolski

Erst sein drittes Tor der Karriere bescherte Erik Janza und dessen Slowenen einen Punkt zum EM-Auftakt. Dem Volltreffer gegen "Lieblingsgegner" Dänemark folgt die Nachricht eines prominenten Teamkollegen aus dem Klub.

Als wäre es mit seinem Treffer zum 1:1 gegen Dänemark nicht genug der Freude, meldet sich auch noch ein Freund und Kollege. Kaum nach dem Schlusspfiff in der Kabine des Stuttgarter EM-Stadions angekommen, erreichte Erik Janza eine Nachricht. Lukas Podolski übermittelte Sloweniens Torschützen seine Glückwünsche. "Direkt nach dem Spiel", verrät der Verteidiger, seien die freundlichen Worte des früheren deutschen Nationalspielers bei ihm angekommen.

"Er hat mir gratuliert", so Janza, der mit "Poldi" gemeinsam bei Gornik Zabrze in Polen spielt. "Bravo Erik", habe in der Nachricht gestanden. "Und etwas auf Polnisch, das ich nicht verrate", erklärt der 30-Jährige, der seinen Kollegen überaus schätzt: "Lukas ist ein guter Typ. Er respektiert mich und ich respektiere ihn. Wir haben einen guten Draht."

Zwei Tore, zweimal außergewöhnlich

Und Janza in Dänemark einen Lieblingsgegner, wenn es ums Toreschießen geht. Nicht nur, weil er zum slowenischen Auftakt bei der Europameisterschaft 2024 in Stuttgart mit seinem Treffer einen Fehlstart vermeiden konnte. Der 30-Jährige ist in seiner internationalen Karriere nicht gerade mit Treffern auffällig geworden. Aber gegen die Nordeuropäer klappt es gut. Er habe in seiner Karriere bis zum Sonntag "erst zwei Tore erzielt. Eines davon war gegen Dänemark".

Beide Treffer gehörten zur Kategorie außergewöhnlich. Auf dem Weg zur EM hatte Janza am 9. Spieltag der Qualifikation ebenfalls überaus sehenswert getroffen: Am 17. November 2023 schlenzte er einen Freistoß aus rund 16 Meter und halbrechter Position in die Maschen der Dänen. Zum zwischenzeitlichen Ausgleich, bevor man schließlich in Kopenhagen doch noch mit 1:2 unterlag.

Janza warf sich in jeden dänischen Schussversuch

Diesmal sollte es beim Remis bleiben. Dank seines Treffers aus rund 18 Metern. Ein Kracher mit links, den Morten Hjulmand noch abfälschte. "Die Dänen haben viel offenen Raum vor ihrem Strafraum gelassen", beschreibt Janza. "Ich habe die Augen zugemacht und mit voller Wucht geschossen. Glück für mich."

Der 30-Jährige, dessen dritter Treffer im Nationaltrikot ebenfalls in der EM-Qualifikation am 14. Oktober 2023 beim 3:0 gegen Finnland entstammt, gehörte nicht nur wegen seines Tores zu den Auffälligsten im Team der Slowenen. Der Linksverteidiger warf sich in jeden Schussversuch des Kontrahenten, kämpfte und rackerte unermüdlich. Dennoch hätte man die Partie fast verloren, weil man der spielerischen Qualität des Gegners lange hinterherlief und nach vorne zu wenig Zielstrebigkeit zeigte.

Am Ende reichte es zu einem Punkt, der nichts ausschließt. "Es ist zwar nur ein Punkt. Aber es liegen noch zwei Spiele vor uns. Alles ist offen", so Janza, der am Donnerstag (15 Uhr, LIVE! bei kicker) in München mit Slowenien auf Serbien trifft, bevor es gegen England geht.