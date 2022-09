Augen-OP: Freiburg reist ohne Sallai nach Griechenland

Der SC Freiburg muss nach einer Augen-Operation vorerst weiter auf seinen ungarischen Nationalspieler Roland Sallai verzichten.

Der Offensivmann wurde am Dienstag operiert. "Er wird einige Wochen ausfallen. Die Operation war gut, aber unumgänglich", sagte Trainer Christian Streich am Mittwochabend. Sallai fehlt dem SC damit auch im Europa-League-Auswärtsspiel beim griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus am Donnerstagabend (LIVE! ab 18.45 Uhr bei kicker).

Sallai hatte in der Liga bei Bayer Leverkusen (3:2) am 3. September eine Fraktur des linken Augenbodens erlitten und war zunächst konservativ behandelt worden. Auch die Spiele gegen Qarabag Agdam (2:1) zum Start in die internationalen Spiele und gegen Borussia Mönchengladbach (0:0) in der Liga hatte der 25-Jährige verpasst.

Streich will frische Kräfte bringen

Unabhängig von Sallai erwägt Streich nach der ersten von mehreren englischen Wochen bis zur WM in Katar, "auf der einen oder anderen Position frische Kräfte reinzubringen." Gegner Olympiakos habe "große Tradition" und "viele bekannte Spieler", sagte der Coach. "Wir haben großen Respekt vor dem Verein, aber natürlich keine Angst."

Hölers Tests in der U 23

Nach seinem Mittelfußbruch ist unterdessen Lucas Höler auf dem Weg zum Comeback. Der Offensivmann wurde am Mittwoch im Freundschaftsspiel der U 23 gegen den FC Basel getestet. "Ich gehe davon aus, dass es gut war", sagte Streich und fügte hinzu: "Es kann sein, dass er am Wochenende noch einmal in der zweiten Mannschaft spielt (Sonntag, 13 Uhr, Heimspiel gegen den VfL Osnabrück)." Der Trainer geht davon aus, dass Höler anschließend "in der länderspielfreien Zeit in einem internen Spiel" weiter getestet werden wird. "Wenn da alles gut gegangen ist, werden wir weitersehen für einen Profi-Einsatz."

Das nächste Liga-Spiel bestreiten die Breisgauer am 18. September mit dem Südwest-Vergleich bei der TSG Hoffenheim.