Auftrag verfehlt, aber kein Grund zum Zweifeln - Bayern-Block muss auf Touren kommen

Die DFB-Elf blieb unter Bundestrainer Hansi Flick zwar weiterhin ungeschlagen, doch es fehlte an Rhythmus, Abstimmung und Stabilität. Trotz der ernüchternden Standortbestimmung besteht überhaupt kein Grund, an der grundsätzlichen Tauglichkeit des Kaders zu zweifeln. Ein Kommentar von kicker-Chefreporter Oliver Hartmann.

Auch im zehnten Spiel unter Hansi Flick blieb die deutsche Nationalmannschaft beim leistungsgerechten 1:1 gegen den Europameister und Weltranglisten-Sechsten Italien ungeschlagen. Doch den Auftrag des Bundestrainers, nach all den Siegen in der WM-Qualifikation gegen zweit- und drittklassige Kontrahenten erstmals einen der sogenannten Großen zu schlagen, verfehlten seine Schützlinge mit einer insgesamt viel zu fehlerhaften, langsamen, zusammenhanglosen und deshalb insgesamt enttäuschenden Vorstellung deutlich. Und sie lieferten Flick in den 90 Minuten vor allem eine Erkenntnis: Nur wenn der Bayern-Block auf Touren kommt, kann das deutsche Spiel wie gewünscht und gefordert Fahrt aufnehmen.

Flick hatte angekündigt, im hochsommerlich warmen und schweißtreibend schwülen Bologna seine bestmögliche Startelf aufzubieten - mit gleich sieben Akteuren des Rekordmeisters. Doch gerade diesem Septett merkte man mehrheitlich klar an, dass es nach einem verkorksten Saison-Finish im Verein und drei Wochen Wettkampfpause weit von Rhythmus, Abstimmung und Stabilität entfernt war.

Gnabry und Sané gelang kaum etwas

Das galt vor allem für die Offensiv-Reihe, in der Serge Gnabry und Leroy Sané kaum etwas gelang und Thomas Müller bei allem Fleiß weitgehend orientierungslos nach Bindung suchte. Und das galt auch für die Doppelsechs mit Leon Goretzka und Joshua Kimmich, die das Spiel lange Zeit verschleppten statt antrieben. Wenigstens fand Kimmich in der zweiten Halbzeit deutlich besser ins Spiel, bestätigte sich als Anspielstation und Antreiber und verhinderte mit dem Ausgleichstor den ersten Dämpfer unter Flick.

Unterm Strich war es für Flick eine insgesamt eher ernüchternde Standortbestimmung, auch weil von der zuvor gezeigten Mentalität allenfalls in der Schlussphase etwas zu spüren war. Aus seiner Enttäuschung machte der Bundestrainer nach dem Spiel mit wohltuend kritisch Worten keinen Hehl. Allerdings besteht überhaupt kein Grund, an der grundsätzlichen Tauglichkeit des Kaders und am unter Flick eingeschlagen Weg zu zweifeln. Aber es muss besser werden.

Am Dienstag gegen England, einen der großen WM-Favoriten, bietet sich der DFB-Auswahl in der Allianz-Arena die Gelegenheit, ein anderes Gesicht zu zeigen und doch noch den Rückenwind zu entfachen, der die Mannschaft in den fünf Monaten bis zur WM in Katar tragen soll. Zuzutrauen ist ihr das allemal.

Geste vor dem Spiel

DIE Geste des Spiels ereignete sich schon vor dem Anpfiff. Als beim Abspielen der deutschen Nationalhymne ein Teil der italienischen Zuschauer zum Pfeifkonzert anstimmte, wurden sie von einer demonstrativ Beifall klatschenden Mehrheit umgehend überstimmt. Dieses Statement ließ keine Fragen offen.