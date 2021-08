Auftaktsiege für Alzenau, Erlensee, Baunatal und Fulda

Auch in Hessens Oberligen startete an diesem Wochenende die Spielzeit: Die Staffel A war mit ihrem Spieltag am Samstag schon durch. Absteiger FC Bayern Alzenau gewann seine Partie ebenso wie der erste Tabellenführer SG Barockstadt Fulda, der KSV Baunatal und der FC Erlensee.

Es war ein überzeugender Auftakt am Freitagabend für die SG Barockstadt: Die Fuldaer gewannen hochverdient mit 3:0 gegen den SV Buchonia Flieden, Rummel war dabei mit zwei Treffern Mann des Spiels. Seinem 1:0 in Durchgang eins ließ er nach der Pause das 3:0 folgen - beider Treffer gelangen dem Goalgetter per Kopf. Zwischenzeitlich sorgte Duran aus der Drehung für das 2:0. Von Flieden kam in diesem Spiel auf ein Tor deutlich zu wenig, der Gast konnte sich vielmehr bei Keeper Hohmann bedanken, dass die Niederlage nicht deutlicher ausfiel.

Nico Damm (am Ball) gewann mit Erlensee gegen den HSV. imago images/Patrick Scheiber

Der Samstag dann brachte mit dem FC Bayern Alzenau den zweiten Sieger der Saison: Mit einem frühen Tor durch Kang ging der Regionalliga-Absteiger in Führung, die Gäste aber zeigten in einem intensiven Duell durchaus Gegenwehr. Kurz vor der Pause erhöhte Heptazeler auf 2:0. Im zweiten Durchgang kamen die Hanauer nach etwas mehr als einer Stunde durch einen Doppelschlag (Gischewski und Äkgöz) zum umkämpften Ausgleichstreffer. Doch die Heimelf zeigte Moral, Brauburger und erneut Kang sorgten für den umjubelten 4:2-Endstand. Unterm Strich ein verdienter Erfolg für Alzenau. Einen ersten Heimsieg konnte auch der FC Erlensee für sich verbuchen, 3:2 hieß es am Ende gegen den Hünfelder SV - trotz zweimaligem Rückstand. Umso schöner war der entscheidende Treffer des Spiels: Lüdke, schon beim 1:1 vom Punkt erfolgreich, nahm kurz vor Ende eine Flanke volley und netzte zum umjubelten 3:2-Sieg.

Im Abendspiel dann trennten sich der SV Neuhof und der FSV Fernwald mit 1:1 - ein eher glücklicher Punkt für den FSV, der am Ende mit neun Mann das Remis verteidigte. Zuvor hatte der SV Steinbach mit dem KSV Baunatal das Vergnügen und erlebte einen bitteren Auftakt: In einem ausgeglichenen Spiel machte ein Doppelschlag kurz vor Schluss am Ende den Unterschied: Schmeer und Cakmak sorgten für die KSV-Treffer.