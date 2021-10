Auftaktsieg für Sturm mit Minnesota

Der deutsche Eishockeyprofi Nico Sturm ist mit einem Sieg in die NHL-Saison gestartet. Die Minnesota Wild haben mit 2:1 bei den Anaheim Ducks gewonnen.

Der gebürtige Augsburger, der in der vergangenen Saison in 50 Spielen elf Treffer erzielt hatte, stand beim 2:1 insgesamt zehn Minuten auf dem Eis und blieb ohne Scorerpunkt. Den Siegtreffer der Gäste aus Minnesota erzielte Marcus Foligno in der letzten Minute des Schlussdrittels.



Sturm ist einer von insgesamt sechs Deutschen in der NHL. Der beim Augsburger EV und ESV Kaufbeuren ausgebildete Center spielt seit 2019 für Minnesota. Im vergangenen Jahr stand der 26-Jährige erstmals regelmäßig in der besten Eishockeyliga der Welt auf dem Eis.



Die Vancouver Canucks, die am Donnerstag noch den Edmonton Oilers um Leon Draisaitls nach Penaltyschießen unterlagen, konnten derweil gegen die Philadelphia Flyers den ersten Saisonsieg (5:4) einfahren - ebenfalls nach Penaltyschießen.