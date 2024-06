Auftakt zur Tour de Suisse: Lampaert gewinnt Einzelzeitfahren

Am Tag des spannenden Finals beim Criterium Dauphiné ist die Tour de Suisse mit einem Einzelzeitfahren in Liechtensteins Hauptstadt Vaduz losgegangen. Ein Belgier hat den Sieg davongetragen.

Yves Lampaert ist seinem Ruf als starker Zeitfahrer am Sonntag beim Auftakt der diesjährigen Tour de Suisse gerecht geworden. Der 33-jährige Belgier, 2022 Etappensieger bei der Tour de France in Kopenhagen, war über die 4,8 Kilometer in Liechtensteins Hauptstadt Vaduz nicht zu bezwingen und hatte am Ende drei Sekunden Vorsprung auf den Schweizer Stefan Bissegger vom Team EF Education-EasyPost. Der Sieger fuhr einen Temposchnitt von beeindruckenden 56,195 km/h.

Criterium Dauphiné Selbstvertrauen vor der Tour: Roglic gewinnt Dauphiné mit acht Sekunden Vorsprung

Bester Deutscher beim Einstieg in das traditionsreiche Vorbereitungsrennen zur großen Frankreich-Rundfahrt war Kim Alexander Heiduk (Ineos Grenadiers), dem als 24. 15 Sekunden auf den Etappensieger fehlten. Der frühere Tour-Vierte Emanuel Buchmann (Ravensburg/Bora-hansgrohe) büßte als 142. über 30 Sekunden auf Lampaert ein.

Am Mittwoch Ankunft auf dem Gotthard-Pass

Acht Teilstücke sind bei der Tour de Suisse in diesem Jahr zu bewältigen. Am Montag geht es erneut in Vaduz auf den Asphalt. Nach 176,9 Kilometern über mittelschweres Terrain erreichen die Pedaleure dann den Zielort Regensdorf im Kanton Zürich. Am Mittwoch ist Zielankunft auf dem Gotthard-Pass, ehe die Rundfahrt am Sonntag per Bergzeitfahren in Villars-sur-Ollon im Kanton Waadt beschlossen wird.

Tour de Suisse

1. Etappe/Einzelzeitfahren Vaduz/Liechtenstein - Vaduz/Liechtenstein (4,80 km)

1. Yves Lampaert (Belgien) - Soudal Quick-Step 5:06 Min.; 2. Stefan Bissegger (Schweiz) - EF Education-EasyPost + 3 Sek.; 3. Ethan Hayter (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 4; 4. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 6; 5. Finn Fisher-Black (Neuseeland) - UAE Team Emirates + 7; 6. Samuel Watson (Großbritannien) - Groupama-FDJ + 9; 7. Alberto Bettiol (Italien) - EF Education-EasyPost; 8. Stefan Küng (Schweiz) - Groupama-FDJ + 10; 9. Mauro Schmid (Schweiz) - Team Jayco AlUla; 10. Sören Kragh Andersen (Dänemark) - Alpecin-Deceuninck + 11; ... 24. Kim Alexander Heiduk (Öschelbronn) - Ineos Grenadiers + 15; 26. Marco Brenner (Ansbach) - Tudor Pro Cycling Team; 30. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost + 16; 65. Marius Mayrhofer (Herschberg) - Tudor Pro Cycling Team + 21; 102. Michael Schwarzmann (Kempten) - Israel-Premier Tech + 25; 109. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe + 26; 114. Hannes Wilksch (Cottbus) - Tudor Pro Cycling Team; 120. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - Israel-Premier Tech + 27; 128. Felix Engelhardt (Kempten) - Team Jayco AlUla + 29; 142. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 32

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 1. Etappe:

1. Yves Lampaert (Belgien) - Soudal Quick-Step 5:06 Min.; 2. Stefan Bissegger (Schweiz) - EF Education-EasyPost + 3 Sek.; 3. Ethan Hayter (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 4; 4. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 6; 5. Finn Fisher-Black (Neuseeland) - UAE Team Emirates + 7; 6. Samuel Watson (Großbritannien) - Groupama-FDJ + 9; 7. Alberto Bettiol (Italien) - EF Education-EasyPost; 8. Stefan Küng (Schweiz) - Groupama-FDJ + 10; 9. Mauro Schmid (Schweiz) - Team Jayco AlUla; 10. Sören Kragh Andersen (Dänemark) - Alpecin-Deceuninck + 11; ... 24. Kim Alexander Heiduk (Öschelbronn) - Ineos Grenadiers + 15; 26. Marco Brenner (Ansbach) - Tudor Pro Cycling Team; 30. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost + 16; 65. Marius Mayrhofer (Herschberg) - Tudor Pro Cycling Team + 21; 102. Michael Schwarzmann (Kempten) - Israel-Premier Tech + 25; 109. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe + 26; 114. Hannes Wilksch (Cottbus) - Tudor Pro Cycling Team; 120. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - Israel-Premier Tech + 27; 128. Felix Engelhardt (Kempten) - Team Jayco AlUla + 29; 142. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 32

Sprintwertung, Stand nach der 1. Etappe:

1. Yves Lampaert (Belgien) - Soudal Quick-Step 12 Pkt.; 2. Stefan Bissegger (Schweiz) - EF Education-EasyPost 8; 3. Ethan Hayter (Großbritannien) - Ineos Grenadiers 6; 4. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates 4; 5. Finn Fisher-Black (Neuseeland) - UAE Team Emirates 2

Teamwertung, Stand nach der 1. Etappe:

1. UAE Team Emirates (Vereinigte Arabische Emirate) 15:42 Min.; 2. EF Education-EasyPost (USA) + 1 Sek.; 3. Ineos Grenadiers (Großbritannien) + 9; 4. Soudal Quick-Step (Belgien) + 11; 5. Lidl-Trek (USA) + 12; 6. Groupama-FDJ (Frankreich); 7. Team Visma (Niederlande) + 15; 8. Alpecin-Deceuninck (Belgien) + 21; 9. Team DSM - firmenich (Deutschland) + 22; 10. Tudor Pro Cycling Team (Schweiz) + 23; ... 20. Bora-hansgrohe (Deutschland) + 32