Auftakt zum Algarve Cup: Westermann muss bei der deutschen U 17 einspringen

Chefcoach Marc-Patrick Meister und und Assistent Marion Himsl müssen ihre Teilnahme beim Turnier in Portugal kurzfristig absagen. Heiko Westermann übernimmt.

Die deutschen U 17-Junioren müssen beim Algarve Cup auf ihr Trainerteam verzichten. Der DFB gab auf seiner Website bekannt, dass sowohl Cheftrainer Marc-Patrick Meister als auch sein Co-Trainer Mario Himsl coronabedingt ausfallen. Aus diesem Grund wird Assistenzcoach Heiko Westermann die Verantwortung für das Turnier in Südportugal übernehmen. Unterstützung bekommt der ehemalige Bundesligaprofi (HSV und Schalke) von Michael Prus, Cheftrainer der U 15 und Meikel Schönweitz, Chefcoach der U-Nationalmannschaften.

Vorbereitung für die EM-Qualifikationsspiele im März

Bereits heute (13 Uhr) gegen Portugal wird Westermann als Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie stehen. Nach dem Spiel gegen die Gastgeber geht es am Sonntag (17 Uhr) gegen die Slowakei weiter. Zum Abschluss trifft die DFB-Elf am Dienstag (17 Uhr) auf Spanien.

Den Algarve Cup wollen die Deutschen nutzen, um sich für die zweite EM-Qualifikationsrunde einzuspielen: Vom 23. bis zum 29. März treffen sie auf Schottland, Georgien und die Tschechische Republik.

Die Europameisterschaft findet im Mai in Israel statt.