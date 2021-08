Auftakt: Wo steht der FC Bayern? - Zuschauer in allen Stadien

Am Freitag startet die 59. Bundesligasaison mit dem Klassiker zwischen Bayern und Gladbach. Hinter dem Titelverteidiger steht ein Fragezeichen, die Herausforderer wittern ihre Chance. Viele neue Gesichter finden sich auf den Trainerbänken - und auch die Frage nach den Zuschauern wird die Vereine die Spielzeit über wieder begleiten.

Das hat es wohl in dieser Form noch nie gegeben: Beim Auftakt der 59. Bundesligasaison werden nur sechs Trainer an der Seitenlinie stehen, die mit ihren jeweiligen Teams bereits in die vergangene Spielzeit gestartet sind. Neben Unions Urs Fischer, Stuttgarts Pellegrino Matarrazo, Freiburgs Christian Streich und Hoffenheims Sebastian Hoeneß kommen noch Thomas Reis und Stefan Leitl von den beiden Aufsteigern Bochum und Fürth hinzu. Alle anderen sind neu oder wurden im Laufe der vergangenen Saison installiert.

Trotz aller Hindernisse: Bayern nimmt zehnten Titel ins Visier

Neu ist zum Beispiel Julian Nagelsmann bei Bayern München. Der 34-Jährige hat zum Einstand an der Säbener Straße mit einigen Probleme zu kämpfen. So fuhr der FCB in der Vorbereitung keinen einzigen Sieg ein. Nachdem der eigentliche Saisonauftakt im Pokal beim Bremer SV abgesagt werden musste, stellt sich vor dem Auftaktspiel am Freitagabend bei Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) die Frage, wo der Rekordmeister eigentlich steht. Etliche Nationalspieler stießen erst jüngst zum Kader, zudem plagen sich einige Akteure mit Blessuren herum.

Die Abgänge von Javi Martinez, David Alaba und Jerome Boateng haben besonders in der Defensive Lücken gerissen. Als einzuplanende Stammkraft kam bisher nur Dayot Upamecano aus Leipzig hinzu. Die Transferpolitik der Bayern war ein heißes Thema in diesem Sommer, anders als viele internationale Konkurrenten hielten sich die Bayern bisher merklich zurück. Ist der Kader zu dünn für die höchsten Ziele, die die Bayern traditionell anpeilen? Trotz aller Hindernisse will der FCB mit dem zehnten Titel in Serie Historisches schaffen.

BVB will mehr - Leipzig hofft auf Tore von Silva

Denn damit wäre er zumindest in den großen fünf europäischen Ligen alleiniger Spitzenreiter, nachdem in Italien Juventus Turin in der vergangenen Saison von Inter Mailand nach ebenfalls neun Titeln abgelöst wurde. Doch auch die nationalen Konkurrenten wittern ihre Chance, die Bayern erstmals seit 2013 wieder vom Thron zu stoßen. Selbst branchenintern wird mit einem spannenderen Meisterschaftsrennen als die letzten Jahre gerechnet. Allen voran RB Leipzig und Borussia Dortmund sehen sich als Jäger. Zwar verloren die Dortmunder mit Jadon Sancho einen Weltklassespieler, doch mit Donyell Malen kam ein prominenter Name hinzu. Ebenso wie die Bayern erlebte der BVB eine holprige Vorbereitung. Neben Verletzungen sorgten besonders Corona-Fälle im Team für Aufregung, phasenweise musste der neue Trainer Marco Rose seinen Kader mit Nachwuchsspielern auffüllen.

Keine guten Voraussetzungen, doch beim Pflichtspielstart überzeugte der BVB im Pokal, die Hürde Wiesbaden wurde mit 3:0 leicht und locker übersprungen. Besonders Haaland funktionierte auf Anhieb, der Norweger hat seinen schier unerschöpflichen Torhunger mit in die neue Saison gerettet. Kapitän Reus kündigte bereits an, "mehr zu wollen" als in der Vorsaison.

Der letzte Mosaikstein für einen Titel: Leipzigs neuer Torjäger André Silva. imago images/HJS

Tore erhofft sich Leipzig in der neuen Saison besonders von André Silva. Der Portugiese erzielte in der vergangenen Saison 28 Tore - nur Bayerns Robert Lewandowski war mit seinem Bundesliga-Rekord von 41 Toren besser. Leipzig holt sich also einen echten Knipser in seine Reihen - und damit den letzten Mosaikstein auf dem Weg zum ersten großen nationalen Titel? Immerhin erreichten die Sachsen in der vergangenen Saison Rang zwei sowie das Pokalfinale ohne echten Torjäger. Hinzu kommt noch Dominik Szoboszlai, der verletzungsbedingt noch keine Bundesligaminute für RB spielen konnte. Ein Fragezeichen steht allerdings hinter der besten Defensive der letzten Saison (nur 32 Gegentore), die mit Upamecano und Ibrahima Kanoté zwei Stützpfeiler verlor.

Gladbach will zurück in das internationale Geschäft - Erste Kratzer für van Bommel

In das internationale Geschäft zurückkehren möchte nach einer enttäuschenden Saison auf jeden Fall wieder Borussia Mönchengladbach. Adi Hütter soll die Fohlen zurück nach Europa führen. Doch der neue Trainer hat mit Verletzungssorgen zu kämpfen - und auch in Sachen Kader sind noch Fragen offen: Bleibt Matthias Ginter oder geht er? Bei anderen wie bei Denis Zakaria stehen die Zeichen auf Abschied.

Und die möglichen Mitkonkurrenten? Der VfL Wolfsburg geht in seine 25. Bundesligasaison - diese soll natürlich erfolgreich enden. Einen kleinen Kratzer erhielt das Jubiläum gleich zum Pflichtspielauftakt mit dem Wechselfehler im Pokal. Der aber laut Boss Jörg Schmadtke keine Auswirkungen für den neuen Coach Mark van Bommel haben soll. Dennoch, der Niederländer steht bereits unter Beobachtung.

Eintracht Frankfurt beklagt besonders den Abgang von Silva, durch den gleich 28 Tore fehlen. Auch Luka Jovic konnte nicht gehalten werden, und nun droht auch noch der Absprung von Filip Kostic. Der Serbe wird von etlichen Klubs gejagt, zuletzt soll auch Lazio Rom in das Rennen eingestiegen sein. Relativ ruhig verlief der Sommer für Bayer Leverkusen, das bei den Transfers vor allem Wert auf die Defensive legte. Ganz im Gegensatz zu Union Berlin, das gleich zwölf neue Spieler verpflichtete - und erstmals die Doppelbelastung durch die Teilnahme an der neuen Conference League hat.

Fürths Ziel: Besser als 2012/13 - Bochum setzt auf Geschlossenheit

Auf das Rennen um die internationalen Fleischtöpfe schielen natürlich auch andere, dem Mittelfeld der Liga zugerechnete Vereine. Das gilt für den SC Freiburg, der bereits in der letzten Saison lange mitmischte, wie den VfB Stuttgart, der einen weiteren Schritt gehen will. Oder Hertha BSC mit seinen finanziellen Möglichkeiten. Oder Hoffenheim, das nach zwei ebenso turbulenten wie grauen Jahren wieder heller strahlen will. Doch Vorsicht ist geboten, wie die Beispiele Schalke und Bremen aus der Vorsaison zeigen. Dass beide Traditionsvereine mit zusammen 110 Jahren Bundesligaerfahrung nun in der 2. Liga spielen, darauf hätten wohl nur die Allerwenigsten vor Jahresfrist getippt.

Für die beiden Aufsteiger VfL Bochum und SpVgg Greuther Fürth geht es dagegen erst einmal nur gegen den Abstieg. Das Kleeblatt will vor allem besser abschneiden als beim Debüt 2012/13. Ohne Heimsieg stand damals am Ende die viertschlechteste Performance der Ligageschichte. Allerdings verließen nach dem Aufstieg einige Stammkräfte den Ronhof, unter anderem mit David Raum (Hoffenheim) der notenbeste Feldspieler der 2. Liga in der vergangenen Saison.

Nahezu das gleiche Schicksal ereilte den VfL Bochum, der sich nach elf Saisons Pause wieder im Oberhaus zurückmeldet: Mit Robert Zulj verließ der überragende Spielmacher und absolute Top-Scorer der Saison 2020/21 den Revierklub. Der VfL legte dennoch nur moderat nach und vertraut auf die Geschlossenheit, die den Verein bereits im vergangenen Jahr auszeichnete. Auch Arminia Bielefeld dürfte eher die unteren Tabellenregionen im Blick haben. Diese möchten der 1. FC Köln und der FC Augsburg am liebsten hinter sich lassen. Während bei den Rheinländern der neue Coach Steffen Baumgart für Aufbruchstimmung gesorgt hat, ist bei den bayerischen Schwaben U-21-Europameister Niklas Dorsch der Hoffnungsträger auf eine sorgenfreie Saison.

Corona-Fälle in Mainz - Zuschauer in allen Stadien

Auch die Saison 2021/22 wird weiter im Zeichen von Corona stehen. Kurz vor dem ersten Spiel am Sonntag gegen Leipzig (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) hatte der 1. FSV Mainz 05 Corona-Fälle zu beklagen, die Partie gegen die Sachsen soll aber nicht in Gefahr sein. Doch es gibt in diesen Pandemiezeiten auch freudige Nachrichten: Denn wenn sich am Freitagabend in Mönchengladbach der Vorhang hebt, werden geplant 23.000 Zuschauer im Borussia Park zugegen sein. Anders als im Vorjahr sind zudem in allen Stadien Zuschauer erlaubt, insgesamt wird bei den neun Partien mit 148.711 Zuschauern gerechnet. Einen neuen Aspekt in die Zuschauer-Frage brachte zuletzt der 1. FC Köln: Die Geißböcke kündigten an, ab dem zweiten Heimspiel nur noch Geimpfte und Genese ins Stadion zu lassen. Für Spannung und Diskussionen sollte gesorgt sein - auf und neben dem Platz.