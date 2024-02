Auftakt missglückt: Titelverteidigerin Beck schwimmt hinterher

Der Auftakt im Freiwasserschwimmen ist dem DSV missglückt: Titelverteidigerin Leonie Beck schwamm der Konkurrenz über die 10 Kilometer hinterher.

Leonie Beck konnte bei der Schwimm-WM in Doha ihren Titel über die 10 Kilometer im Freiwasser nicht verteidigen. Die 26-Jährige belegte am Samstag (Ortszeit) mit einem Rückstand von 45 Sekunden nur den 20. Platz.

Der Sieg ging an die niederländische Olympiazweite Sharon van Rouwendaal, die nach 1:57:26,8 Stunden. anschlug. Zweite wurde Maria de Valdes aus Spanien, Bronze holte sich die Portugiesin Angélica André. Ein bisschen Goldglanz fällt dennoch für Deutschland ab, den die 30-jährige van Rouwendaal trainiert seit 2020 am Bundesstützpunkt in Magdeburg unter Bundestrainer Bernd Berkhan.

Beck hatte dank ihrer Erfolg bei der WM im Vorjahr über die 10 sowie 5 Kilometer ihre Tickets für Olympia in Paris bereits sicher war deswegen im Vorfeld froh, "etwas lockerer an den Start gehen" zu können. Etwas mehr hätte sich die Würzburgerin, die seit zwei Jahren in Italien lebt und trainiert, aber wohl doch ausgerechnet.

Der Ärger hielt sich aber in Grenzen: "Es war mir sehr wichtig, dass ich mich letztes Jahr in Fukuoka qualifiziere. Da habe ich schon echt einen guten Job gemacht, dass ich das letztes Jahr geschafft habe", sagte Beck im Hafen von Doha. "Jetzt ist es Platz 20. Das ist jetzt nicht schlimm. Wenn es die Qualifikation gewesen wäre, wäre es sehr, sehr schlimm. Deswegen: Alles gut."

Die zweite deutsche Starterin Jeannette Spiwoks schwamm sogar noch vor Beck auf den 16. Platz.

Nach den Frauen sind an diesem Sonntag die Männer gefordert. Wie Beck geht auch Florian Wellbrock über zehn Kilometer (8.30 Uhr/MEZ) als Titelverteidiger an den Start. Auch Oliver Klemet - Bronzegewinner von 2023 - hat Medaillenchancen.

Frauen, 10 km:

1. Sharon van Rouwendaal (Niederlande) 1:57:26,8 Std.; 2. Maria De Valdes Alvarez (Spanien) 1:57:26,9; 3. Angelica Andre (Portugal) 1:57:28,2; 4. Moesha Johnson (Australien) 1:57:30,8; 5. Ana Marcela Cunha (Brasilien) 1:57:31,1; Mariah Denigan (USA); 7. Caroline Jouisse (Frankreich) 1:57:32,3; 8. Arianna Bridi (Italien) 1:57:33,2; 9. Lisa Pou (Frankreich) 1:57:33,4; 10. Oceane Maryse Jeannie Cassignol (Frankreich) 1:57:34,9; ... 16. Jeannette Spiwoks (Essen) 1:57:46,0; 20. Leonie Antonia Beck (Würzburg) 1:58:11,8